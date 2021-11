Ramos sobre la lesión de Paolo Guerrero: “Es nuestro capitán, queremos que se mejore”

A menos de una semana del duelo vital entre Perú vs. Bolivia por la fecha 13 de las Eliminatorias Qatar 2022, Christian Ramos se refirió a la llegada de Guerrero a la Videna, sobre cómo enfrentar a la Verde de Marcelo Martíns y a las duras críticas de la afición xeneixe a Zambrano.

El defensor peruano brindó una entrevista a Fútbol Como Cancha y describió el buen ambiente que hay en la interna de la selección peruana. “Encontré bien al grupo, como siempre. Somos una familia. Siempre estamos con ganas de avanzar y crecer”. Sobre Guerrero, expresó que es importante que esté con el equipo: “Siempre hace bien que Paolo esté cerca al grupo. Es nuestro capitán, queremos que se mejore y que pueda volver a pelear todo”.

Respecto al partido ante la selección boliviana, declaró que es un encuentro que se tiene que ganar a toda costa y evitar recibir goles: “Creo que debemos preocuparnos por nosotros, ver por dónde se le puede hacer daño a Bolivia para poder ganarles. Lo que se diga fuera del campo no vale nada. Sería genial si mantenemos el arco en cero. No es solo trabajo de la defensa, sino en conjunto. Apuntamos a eso ahora” , agregó el jugador de la César Vallejo.

Hizo un hincapié en el caso del delantero de la Verde, quien es el máximo goleador de las clasificatorias al Mundial Qatar 2022. “Tenemos que tener cuidado con Martins. Es el goleador de las eliminatorias y tenemos que estar muy atentos. También con el resto de jugadores”.

Finalmente, se refirió a los duros calificativos que recibe Carlos Zambrano de la afición de Boca Juniors y la afición argentina: “Si la crítica es despiadada, entonces no es justa. He visto partidos de Boca y a veces se exagera con Zambrano. Cuando estuvo, lo hizo bien. Igual, el presente de Boca tampoco es bueno, y eso no ayuda”, enfatizó.