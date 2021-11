Qué canal transmite el partido Manchester United vs Manchester City por la Champions League

El derbi de Manchester está por llegar. El Manchester United vs. Manchester City se encuentran este próximo 6 de noviembre a las 7.30 a. m. (hora peruana) en Old Trafford para disputar una fecha más del campeonato Champions League. Conoce aquí todos los detalles de este partido.

¿Cómo llega Manchester United?

El United volvió a la senda del triunfo en la Premier League al vencer al Tottenham con goles de Cristiano Ronaldo, Edinson Cavani y Marcus Rashford. Los rojos estarán ansiosos por lograr su primera victoria en la liga en Old Trafford desde mediados de septiembre, con el Aston Villa, el Everton y el Liverpool les quitó puntos en la M16 desde la victoria por 4-1 sobre el Newcastle United.

¿Cómo llega Manchester City?

John Stones, que marcó un gol en propia meta cuando los blues vencieron al Club Brujas por 4-1 en la Liga de Campeones el miércoles por la noche, podría ser convocado una vez más para acompañar a Rubén Dias. Por otra parte, Ferran Torres no volverá a jugar este año tras sufrir una lesión en el metatarso cuando estuvo con España el mes anterior.

Manchester United vs Manchester City: ficha del partido

Partido Manchester United vs. Manchester City Fecha Sábado 6 de noviembre Hora 7.30 a. m. (hora peruana) Canal ESPN Extra y Star+ Estadio Old Trafford

¿A qué hora juega Manchester United vs Manchester City?

El enfrentamiento Manchester United vs. Manchester City se jugará desde las 7.30 a. m. en el territorio peruano. Consulta la guía de horarios según tu ubicación geográfica:

Perú: 7.30 a. m.

Colombia: 7.30 a. m.

Ecuador: 7.30 a. m.

Estados Unidos: 7.30 a. m. (ET) / 4.30 a. m. (PT)

México: 7.30 a. m.

Costa Rica: 6.30 a. m.

Bolivia: 8.30 a. m.

Paraguay: 8.30 a. m.

Venezuela: 8.30 a. m.

Chile: 9.30 a. m.

Brasil: 9.30 a. m.

Argentina: 9.30 a. m.

Uruguay: 9.30 a. m.

España: 1.30 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Manchester United vs Manchester City?

El partido será transmitido en vivo en el Reino Unido en Sky Sports Main Event y Sky Sports Premier League. También se podrá ver por la señal de ESPN y Star + en territorio peruano. Conoce qué canales sintonizar, según el país en el que te encuentres.

Perú: ESPN Extra, Star+

Argentina: Star+, ESPN Extra

Bolivia: ESPN Extra, Star+

Brasil: HBO Max

Chile: Star+, ESPN Extra

Colombia: ESPN Extra, Star+

Ecuador: Star+, ESPN Extra

México: HBO Max, Cinemax

Paraguay: ESPN Extra, Star+

España: Movistar Liga de Campeones 1, Movistar+

Uruguay: Star+, ESPN Extra

Venezuela: ESPN Extra, Star+.

¿Dónde ver Manchester United vs. Manchester City EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Manchester United vs. Manchester City, puedes ingresar al portal de Star+ y acceder a tu usuario y contraseña para ver el contenido desde el dispositivo móvil con el que te encuentres (PC, celulares o tablet). En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este choque vía La República Deportes.

Manchester United vs. Manchester City: alineaciones probables

Manchester United: De Gea, Lindelof, Varane, Maguire, Bissaka, Fernández, McTominay, Fred, Shaw, Ronaldo y Cavani. DT: Ole Gunnar Solskjaer.

Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Aké, Zinchenko, Silva, Fernandinho, Gündogan, Mahrez, Sterling y Grealish. DT: Pep Guardiola.

¿Dónde se jugará el partido de Manchester United vs. Manchester City?

Manchester City vs. Brujas se jugará este sábado 6 de noviembre en el Old Trafford de la ciudad de Manchester. El reciento cuenta con capacidad para 74.140 asientos.