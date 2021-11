Guardiola sobre la posible llegada de Xavi al Barcelona: “Mis mejores deseos para él”

En la previa del derbi inglés Manchester City vs. Manchester United, Pep Guardiola declaró en conferencia de prensa sobre el duelo con los ‘Diablos Rojos’, la llegada de Cristiano Ronaldo y le envió sus mejores deseos a Xavi Hernández, quien probablemente sea el nuevo técnico de Barcelona.

‘Pep’ sostuvo que le darán la seriedad e importancia que merece esta clase de encuentros. “Quizás para algunas personas sí es el más importante de la temporada, por temas sentimentales, pero nosotros intentamos tomarnos todos como los más importantes. Yo me levanto y paso muchas horas en la ciudad deportiva, no sé lo que se siente o se vive en la ciudad. No noto esa emoción, tengo que tener la mente y la cabeza fría para saber lo que tenemos que hacer”.

“Si el fichaje se confirma, mis mejores deseos para él. Estoy seguro de que hará un gran trabajo, pero creo que todavía no está confirmado”, sobre la salida de Xavi de Al-Sadd y su inminente llegada a los blaugranas.

Sobre la llegada de Cristiano Ronaldo a la Premier League, luego de su paso por la ‘Vecchia Signora’, el técnico español mencionó que no le cabe duda que el portugués está muy cómodo: “Estoy seguro de que él está feliz en el Manchester United y el Manchester United está feliz de tenerlo”.

Finalmente, el estratega del Manchester City resaltó el trabajo de Ole Gunnar Solskjaer. “Enhorabuena al United por habernos ganado algunos partidos recientemente. Tienen mucho talento y son físicos, ganan duelos por sí mismos, van bien al espacio... Es el Manchester United, qué voy a decir. Ellos son muy buenos arriba, ahora todavía mejores con Cristiano Ronaldo. Siempre que hemos jugado contra ellos hemos sido nosotros mismos, pero a veces se pierde y a veces se gana”, enfatizó.