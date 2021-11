Partidos de hoy, viernes 5 de noviembre del 2021 ¿Quiénes juegan y dónde ver en vivo?

Sigue todos los partidos de hoy del fútbol de Perú (Selección Peruana, Liga 1, Segunda División), principales ligas (La Liga, Premier League, Serie A, Ligue 1, Liga MX, Liga Profesional) y torneos del mundo (Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Champions League).

Este viernes 5 de noviembre disfruta los emocionantes encuentros de los diferentes torneos del mundo. Uno de los partidos más interesantes del día es el de Southampton vs Aston Villa, por la Premier League. Asimismo, la Superliga Argentina nos presenta dos cotejos fundamentales, Defensa y Justicia vs Rosario Central y Lanús vs Estudiantes, ambos serán transmitidos por AFA play.

Mientras que en la otra parte del mundo, en la Bundesliga alemana veremos el Mainz 05 vs Borussia M’gladbach, un partido que promete emocionarnos a todos.No olvides ingresar a La República Deportes para ver cada partido y conocer todos los canales de televisión en donde también podrás seguir los compromisos del fútbol en vivo.

España - La liga

Athletic Club vs. Cádiz

Canal: Star+

Hora: 3.00 p. m.

Inglaterra - Premier League

Southampton vs Aston Villa

Canal: ESPN Sur, Star+

Hora: 3.00 p. m.

Argentina - Superliga Argentina

Defensa y Justicia vs Rosario Central

Canal: Fox Sports, AFA Play

Hora: 5.00 p. m.

Lanús vs Estudiantes

Canal: TyC Sports, AFA Play

Hora: 7.15 p. m.

Italia - Serie A

Empoli vs Genoa

Canal: ESPN Sur

Hora: 2.15 p. m.

Alemania - Bundesliga

Mainz 05 vs Borussia M’gladbach

Canal: Star+, Espn3

Hora: 2.30 p. m.

México - Liga MX