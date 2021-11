Vanessa Endo: “Un mundial tiene muchísimas responsabilidades, pero estamos listas”

Vanessa Endo, actual presidenta de la Federación Deportiva Nacional Peruana de Sóftbol (FDNPS), está más que emocionada por los retos que se le vienen a Perú en esta disciplina: los Panamericanos Junior Cali Valle 2021 y el Mundial Sub-18 que se realizará en nuestro país el próximo mes .

“Estamos felices porque es un bicampeonato que tenemos con la categoría sub 15. En el 2019 logramos el Campeonato y fuimos a Ecuador a reafirmar lo que nosotros habíamos realizado. Un equipo muy lindo, sólido de verdad, tenemos mucho que agradecer, además de la ciudad de Manta en Ecuador, a la federación ecuatoriana de sóftbol por la organización de este sudamericano”, expresó en declaraciones recogidas por Ovación.

Acerca del Mundial de Sóftbol Sub-18 con sede en Perú dijo. “Se viene nuestro campeonato mundial, un torneo tan ansiado y esperado con 20 mil cambios de fecha, pero por fin ya confirmado. Estamos emocionadísimas, sabemos la responsabilidad que esto conlleva porque realizar un mundial no es lo mismo que realizar un sudamericano, de hecho, un mundial tiene muchísimas responsabilidades, pero estamos ya listas, de verdad que nos hemos movido muy rápido, especialmente Mari (Marisa Matsuda) para sacar adelante este torneo. Tenemos la confirmación de 9 países, seguimos trabajando para poder llegar a la fecha con todo bien y como yo siempre digo, va a ser el mejor mundial que puedan haber visto”.

Tras ser consultada sobre el equipo peruano para este torneo mencionó. “Nos venimos preparando para estar dentro de los 5 primeros puestos, Dios mediante podamos alcanzar un podio y continuar con esta racha que nos trajeron del Mundial en el año 2019 nuestros niños de la sub 12. Sería lindo tener una medalla mundialista en la categoría U18. Estamos corriendo bastante y seguras de que todo va a salir excelente”.

“Es imposible no emocionarse con este equipo, estas chicas son las mismas que nos representaron en el 2019 y clasificaron a este mundial por mérito propio, no porque Perú sea el país organizador y eso habla muy bien de ellas y del trabajo que vienen realizando. Esta emoción no solo la sentimos nosotras, si no, también todos los que vienen siguiendo este equipo desde hace algunos años”, añadió.

Asimismo, mostró orgullo de que Perú pueda organizar este tipo de competencias. “Estar en la dirección internacional es motivo de orgullo peruano. Definitivamente siéntanse orgullosos, los que son amantes de nuestro deporte y de los deportes en general porque esto nos trae un beneficio muy grande a nuestro país. Estamos aquí para desarrollar un deporte en particular dentro de nuestro país y de pronto se presentan estas oportunidades y te empiezan a convocar desde afuera para que formes parte de una Sudamericana, una Panamericana, te vas dando cuenta del trabajo que haces es bueno y reconocido por los demás”, concluyó.