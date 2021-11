¿Dónde ver Manchester City vs. Manchester United? Programación del duelo por la Premier League

Manchester City vs Manchester United EN VIVO se enfrentarán este sábado 6 de noviembre, desde las 7.30 a. m. (Perú). El cotejo se desarrollará en Old Trafford en el marco de la jornada 11 de la Premier League 21-22.

La transmisión del partido estará a cargo de los canales Star+ y ESPN. Sigue todas las incidencias del duelo de la liga inglesa y mira los videos de los goles en el minuto a minuto del diario La República.

Manchester City vs. Manchester United: historial

Del amplio historial de enfrentamientos entre ambos elencos, nos enfocaremos en los 10 más recientes. Los red devils llevan la delantera con cinco triunfos ante cuatro victorias de los ciudadanos. Solo un partido culminó en igualdad.

El cruce más fresco data del 7 de marzo de este año por la temporada 20-21. Aquella vez, el equipo de Pep Guardiola fue local y cayó 2-0 por los goles de Bruno Fernandes y Luke Shaw.

Manchester City vs. Manchester United: horario

La transmisión del cotejo entre Manchester City vs. Manchester United EN VIVO empezará a partir de las 7.30 a. m. (Perú). A continuación, los horarios de acuerdo a tu ubicación:

Perú: 7.30 a. m.

Ecuador: 7.30 a. m.

Colombia: 7.30 a. m.

México: 7.30 a. m.

Bolivia: 8.30 a. m.

Venezuela: 8.30 a. m.

Argentina: 9.30 a. m.

Chile: 9.30 a. m.

Uruguay: 9.30 a. m.

Brasil: 9.30 a. m.

Paraguay: 9.30 a. m.

Manchester City vs. Manchester United: canales

El duelo por la Premier League, irá por la señal de Star+ y ESPN, en Latinoamérica. Conoce qué otros canales, según el país en el que te encuentres, cuenta con los derechos de transmisión.

Argentina: ESPN Play Sur, Star+, ESPN Sur

Bolivia: ESPN Sur, ESPN Play Sur, Star+

Brasil: ESPN Brasil, Star+, GUIGO, NOW NET e Claro

Chile: ESPN Play Sur, Star+, ESPN Sur

Colombia: Star+, ESPN2 Colombia, ESPN Play Sur, ESPN Sur

Costa Rica: ESPN2 Norte, Star+, ESPN Play Norte

República Dominicana: ESPN2 Norte, ESPNPlay Caribbean, ESPN Play Norte, Star+

Ecuador: ESPN Sur, ESPN Play Sur, Star+

El Salvador: ESPN2 Norte, ESPN Play Norte, Star+

Guatemala: Star+, ESPN Play Norte, ESPN2 Norte

Honduras: ESPNPlay Caribbean, ESPN Play Norte, ESPN2 Norte, Star+

Italia: DAZN

México: ESPN Play Norte, Star+, ESPN2 Norte

Nicaragua: Star+, ESPN2 Norte, ESPN Play Norte

Paraguay: Star+, ESPN Play Sur, ESPN Sur

Perú: ESPN Sur, Star+, ESPN Play Sur

Puerto Rico: ESPNPlay Caribbean

España: #Vamos

Reino Unido: BT Sport App, BT Sport 1, BTSport.com

Estados Unidos: Paramount+

Uruguay: ESPN Sur, Star+, ESPN Play Sur

Venezuela: ESPN Play Sur, Star+, ESPN Sur.

¿Cómo ver Manchester United vs. Manchester City ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Manchester United vs. Manchester City por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.