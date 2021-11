Luis Enrique sobre la llegada de Xavi al FC Barcelona: “Ojalá pueda conquistar muchas cosas”

Luis Enrique anunció a los convocados de la selección española para los próximos duelos ante Grecia y Suecia por las Eliminatorias Qatar 2022. La sorpresa fue Daniel Carvajal, quien es el primer jugador del Real Madrid en ser llamado a la Roja en ocho meses. Además, el entrenador dedicó algunas palabras a la llegada de Xavi Hernández al FC Barcelona.

El español dirigió al Barza entre las temporadas 2014 y 2017. Durante estos períodos, tuvo a disposición a Xavi como jugador del equipo titular. En la campaña 2014-2015 los

Aquella temporada 2014-2015, los catalanes lograron ganar las tres copas más importantes que jugaban: Copa del Rey, LaLiga Santader y Champions League.

Debido a eso, Luis Enrique le deseo que le vaya bien al excapitán del Barza en su nueva etapa como entrenador en el Camp Nou. “Yo he estado en el vestuario del Barcelona, del Sporting, del Real Madrid. Como entrenador, he estado también en muchos vestuarios. Pero en ese, concretamente, Xavi ha estado mucho más que yo. Creo que casi me va a dar él consejos a mí” , confesó el DT de la Roja.

“Era un rumor anunciado y tendrá la oportunidad de volver a su casa. Ojalá le vaya muy bien y conquiste muchas cosas. Tiene un reto a la altura de un gran club como el Barza”, declaró Luis Enrique, quien también fue compañero de Xavi en el FC Barcelona desde 1998 hasta 2004.