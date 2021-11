Liga 1: Binacional dio el primer paso para quedarse en primera división

Binacional dio el primer paso en sus pretensiones de quedarse en primera división. Ayer ganó por la mínima diferencia a Carlos Stein en el partido de ida por la revalidación.

El colombiano Johan Arango volvió a ser figura y héroe del equipo juliaqueño, al anotar el único tanto del encuentro tras un tiro libre a los 56 minutos del partido. Tras la apertura del marcador, el equipo del norte no se quedó atrás y llegó en varias ocasiones al área rival, pero la defensa y el portero Michael Sotillo impidieron el empate. Binacional tuvo también chances de ampliar la ventaja, pero al final se quedaron con este corto resultado que dejó insatisfecho a varios

El DT de Binacional, Carlos Desio, consideró que no hicieron un buen partido y que no pueden confiarse con este resultado . “Un triunfo viene bien, pero creo que no hicimos un buen partido. Fue un encuentro parejo, nosotros en un principio no pudimos encontrar los espacios para llegar al área rival. Sabemos que esta victoria se defiende con otra victoria y esperemos lograrlo”, indicó el estratega argentino tras culminar el encuentro.

Otra preocupación es el estado físico de Arango, quien tuvo que ser sustituido antes de finalizar el partido por una molestia muscular. “Vamos a conversar con el cuerpo médico para ver que tan grave es la situación, Arango es pieza fundamental”, finalizó Desio.