Celta de Vigo vs. FC Barcelona EN VIVO: ¿cómo ver el duelo por LaLiga Santander?

AQUÍ Celta de Vigo vs. FC Barcelona chocan por la fecha 13 de LaLiga Santander. El encuentro se dará en el estadio de Balaídos y está pactado para las 10.15 a. m. (hora peruana) . El partido tendrá una TRANSMISIÓN EN VIVO Y EN DIRECTO por la señal de Star+.

También habrá una cobertura ONLINE GRATIS del MINUTO A MINUTO en la web de La República Deportes, donde se publicarán las alineaciones confirmadas, goles y todas las incidencias del enfrentamiento de la liga española.

Celta de Vigo vs. FC Barcelona EN VIVO: minuto a minuto

Celta de Vigo vs. FC Barcelona: historial de últimos partidos

Celta de Vigo vs. FC Barcelona: ficha del partido

Partido Celta de Vigo vs. FC Barcelona ¿Cuándo juegan? Sábado 6 de noviembre ¿A qué hora? 10.15 a. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio de Balaídos ¿En qué canal? Star+

Celta de Vigo vs. FC Barcelona: posibles alineaciones

Celta de Vigo: Dituro; Kevin Vázquez, Murillo, Néstor Araújo, Javi Galán; Renato Tapia; Fran Beltrán, Nolito; Denis Suárez; Iago Aspas y Santi Mina.

FC Barcelona: Ter Stegen; Óscar Mingueza, Ronald Araújo, Eric García, Jordi Alba; Nico González, Busquets, Frenkie de Jong; Gavi, Memphis Depay y Ansu Fati.

¿A qué hora juegan Celta de Vigo vs. FC Barcelona por LaLiga Santander?

Celta de Vigo vs. FC Barcelona se verán las caras a las 10.15 a. m. en las instalaciones del estadio de Balaídos este sábado 6 de noviembre. Consulta el horario según tu zona geográfica:

Perú, Ecuador, Colombia, México: 10.15 a. m.

Bolivia, Venezuela, Estados Unidos (ET): 11.15 a. m.

Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay: 12.15 p. m.

¿Qué canales transmiten el Celta de Vigo vs. FC Barcelona?

Argentina: Star+

Bolivia: Star+

Brasil: Star+

Chile: Star+

Colombia: Star+

Costa Rica: Star+

República Dominicana: Star+

Ecuador: Star+

El Salvador: Star+

Guatemala: Star+

Honduras: Star+

México: Star+

Nicaragua: Star+

Paraguay: Star+

Perú: Star+

Puerto Rico: Star+

España: #Vamos

Estados Unidos: Paramount+

Uruguay: Star+

Venezuela: Star+

¿Cómo ver Celta de Vigo vs. FC Barcelona ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Celta de Vigo vs. FC Barcelona por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Celta de Vigo vs. FC Barcelona?

Para acceder a Star Plus para ver el Celta de Vigo vs. FC Barcelona, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.