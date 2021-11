¡Llueven los millones! La imponente suma que ‘Canelo’ Álvarez se embolsará ante Plant

Se nos viene una gran noche de boxeo. Este sábado 6 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Saúl ‘Canelo’ Álvarez defenderá sus títulos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB). El rival de turno es Caleb Plant, campeón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

En el primer cara a cara entre ambos boxeadores se fueron a las manos tras unos insultos. Caleb Plant llevó la peor parte tras sufrir una cortada cerca del ojo, producto de un golpe de ‘Canelo’ Álvarez. Tras el altercado, el mexicano decidió contar su versión de la historia en redes sociales.

PUEDES VER: Vinicius Junior fue convocado de emergencia por Tite a la selección brasileña

“Me mentó a la madre. A mí me puede decir lo que quiera, pero con mi mamá no se mete; por eso lo empujé. Aun así él fue quien tiró el primer golpe” , señaló. Por su parte, el estadounidense salió al frente tras la dura acusación: “¿Saben dónde está mi mamá? Mi mamá fue asesinada por la Policía, es ilógico que piensen que hablaría mal de la madre de alguien cuando yo no la tengo. No ofendí a la mamá de Canelo, fue un intercambio verbal normal, como con cualquier peleador” , sostuvo Plant.

Esta pelea en el ring, según Mike Coppinger, periodista estadounidense de ESPN, ‘Canelo’ ganará 40 millones de dólares por enfrentar al estadounidense por la supremacía de la categoría. Ese monto no incluye los patrocinios y tampoco los ingresos de la taquilla; por lo que la ganancia del mexicano podría ser mucho mayor.

Finalmente, el estadounidense Caleb Plant se llevaría 10 millones de dólares por el mismo combate. Pese a ello, el campeón invicto intentará aprovechar la oportunidad y vencer a una de las figuras del boxeo.