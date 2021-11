AC Milan vs. Inter: día, horarios y canales para ver el derbi de Milán

La Serie A de Italia vivirá un intenso fin de semana con el desarrollo de la duodécima jornada, en la que habrá varios partidos de infarto. Sin embargo, el encuentro estelar de la fecha se disputará este domingo en San Siro, cuando AC Milan e Inter de Milán se vean las caras en una nueva edición del ‘Derby della Madonnina’.

Ambos equipos se han enfrentado dos veces este 2021 y en ambas oportunidades el cuadro ‘Nerazzurro’ salió vencedor : primero ganó 2-1 en la Coppa Italia a fines de enero y luego goleó 3-0 al mes siguiente en la pasada temporada de la Calcio. Los Rossoneri llegan a este choque con sed de venganza por aquellas derrotas.

Inter ganó 3-0 al AC Milan en la última vez que se enfrentaron. Foto: AFP

El equipo que dirige Stefano Pioli se encuentra segundo en la tabla de posiciones con 31 puntos y se mantiene invicto con diez victorias y un empate; Napoli es el líder por diferencia de goles. A mitad de semana, el Milan igualó de local con Porto y quedó prácticamente eliminado de la Champions League.

En cambio, Inter vive otra realidad en el máximo torneo europeo al sumar su segundo triunfo consecutivo y apoderarse del segundo puesto del Grupo D luego de vencer por 3-1 al humilde Sheriff del peruano Gustavo Dulanto. En la Serie A, los pupilos de Inzaghi se ubican terceros con siete unidades menos que el Milan y el Napoli.

AC Milan vs. Inter: ficha del partido

AC Milan vs. Inter Serie A ¿Cuándo juegan? Domingo 7 de noviembre ¿Dónde? Estadio San Siro de Milán ¿A qué hora? 2.45 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

¿A qué hora juega AC Milan vs. Inter por la Serie A?

Perú: 2.45 p. m.

Ecuador: 2.45 p. m.

Estados Unidos: 2.45 p. m. (ET) / 11.45 a. m. (PT)

México: 2.45 p. m.

Costa Rica: 1.45 p. m.

Bolivia: 3.45 p. m.

Paraguay: 3.45 p. m.

Venezuela: 3.45 p. m.

Chile: 4.45 p. m.

Brasil: 4.45 p. m.

Uruguay: 4.45 p. m.

España: 8.45 p. m.

Italia: 8.45 p. m.

Francia: 8.45 p. m.

Alemania: 8.45 p. m..

¿Dónde ver AC Milan vs. Inter EN VIVO ONLINE GRATIS?

AC Milan vs. Inter en Perú: Star+, ESPN Sur

AC Milan vs. Inter en Argentina: Star+, ESPN Sur

AC Milan vs. Inter en Bolivia: ESPN Sur, Star+

AC Milan vs. Inter en Brasil: Star+

AC Milan vs. Inter en Chile: ESPN Sur, Star+

AC Milan vs. Inter en Colombia: ESPN2 Colombia, ESPN Sur, Star+

AC Milan vs. Inter en Costa Rica: ESPN2 Norte, Star+

AC Milan vs. Inter en Ecuador: ESPN Sur, Star+

AC Milan vs. Inter en Francia: beIN Sports 1, beIN SPORTS CONNECT, Free

AC Milan vs. Inter en Alemania: DAZN, DAZN2

AC Milan vs. Inter en Italia: DAZN

AC Milan vs. Inter en México: ESPN2 Norte, Star+

AC Milan vs. Inter en Paraguay: ESPN Sur, Star+

AC Milan vs. Inter en España: #Vamos, Movistar+, Movistar Liga de Campeones

AC Milan vs. Inter en Reino Unido: BT Sport 1, BT Sport App, BTSport.com

AC Milan vs. Inter en Estados Unidos: Paramount+

AC Milan vs. Inter en Uruguay: Star+, ESPN Sur

AC Milan vs. Inter en Venezuela: Star+, ESPN Sur.

¿Cómo ver AC Milan vs. Inter ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido AC Milan vs. Inter por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo ver el partido AC Milan vs. Inter por la Serie A?

Si quieres VER la transmisión del encuentro AC Milan vs. Inter EN VIVO por internet, La República Deportes realizará un minuto a minuto con todas las incidencias del compromiso. Además, puedes revisar el resumen de goles al finalizar el cotejo.