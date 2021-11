Big E: “Es difícil de creer que Cesaro no haya sido campeón mundial”

Big E, campeón de la WWE y miembro de New Day, mantuvo una conversación para el sitio Sportsnet, donde se refirió al también luchador Cesaro y se mostró sorprendido de que el suizo no haya logrado ser campeón mundial.

“Pensé que con el Draft de antemano, podría enfrentar a un tipo como Cesaro, un tipo como Kevin Owens, aunque realmente no sabías hacia dónde se dirigirían los muchachos. Pero Cesaro nunca ha sido un campeón mundial, lo cual es un poco difícil de entender, es difícil de creer. No puedo hablar lo suficiente sobre lo increíble que es en el ring, por no hablar de un ser humano increíble. Es un tipo extremadamente talentoso y no ha tenido las mismas oportunidades”, manifestó Big E.

En más de 10 años con la WWE, Cesaro solo tuvo una oportunidad por un campeonato mundial y fue este año, ante Roman Reigns en WrestleMania Backlash por el Campeonato Universal. En dicho combate, el ‘Jefe Tribal’ se llevó la victoria luego de hacer rendir al ‘Superhombre Suizo’.

Por otro lado, Big E se convirtió en campeón de la WWE por primera vez en su carrera tras canjear su maletín de Money in the Bank ante un lesionado Bobby Lashley. Con esta victoria se convirtió en el segundo miembro de New Day en lograr el título máximo de la empresa, ya que el primero fue Kofi Kingston en WrestleMania 35 al vencer a Daniel Bryan.