Sofía Mulánovich aún no contempla su retiro del surf a sus 38 años

Sofía Mulánovich es una de las deportistas peruanas más destacadas de todos los tiempos. Llegó a ser considerada como la segunda mejor surfista del mundo en 2007 y fue tres veces campeona mundial, en 2019 y 2004 (WSL e ISA).

Durante una entrevista para RPP, la surfista reveló que, a sus 38 años, aún no piensa en retirarse. “En el surfing uno nunca se retira, mi papá tiene más de 70 años y surfea todos los días. Es un estilo de vida lo que nos mueve meternos al mar, es nuestro deporte y nuestro hobby. Me retiré en 2013 y luego participé en algunos campeonatos y de ahí en 2019 salí campeona mundial ISA de Japón. Aún no lo pienso”, mencionó.

Al ser consultada sobre con cual de los tres campeonatos mundiales se queda dijo. “Todas fueron especiales, pero creo que me quedo con el último en 2019 en ISA en Japón. De hecho fue un sentimiento super lindo, volver después de tanto tiempo y más madura tomando mejores decisiones, me gustó muchísimo. El campeonato 2004 en el campeonato profesional (WSL) también fue increíble”.

PUEDES VER: Municipalidad de Miraflores asegura que no ha otorgado permisos para escuelas de surf

Asimismo, mencionó a los surfistas que podrían reemplazarla en un futuro. “Cada día veo que el deporte está más fuerte, acaban de estar los chicos en los Challengers. Lucca Messina está muy cerca de entrar al WCT, está corriendo increíble y está enfocado. También está Miguel Tudela que la está rompiendo, y siguen Alonso Correa, Daniella Rosas, Sol Aguirre y Catalina Zariquei que es una niña que está corriendo super bien, tiene un ‘futurazo’ que debe seguir ganando campeonatos, experiencia y con todo”.

Finalmente, reveló sus planes para 2022. “Después de las Olimpiadas me he tomado un tiempo para mí para tomar un tiempo en casa, pero ya pronto veré en qué campeonatos hay para el próximo año, sin ninguna presión y nada muy grande. Más grande como las Olimpiadas no creo que corra, algo así de grande, no”.