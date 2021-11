Saha, ex Manchester United, sobre Cristiano: “Es un modelo a seguir y una inspiración”

Cristiano Ronaldo volvió a demostrar su clase goleadora ante Atalanta; el luso marcó un doblete (45+1′ y 90+1′). Louis Saha, subcampeón del mundo con Francia en 2006, se refirió a su pasado en los Diablos Rojos junto al ‘Comandante’ y comentó sus expectativas de quién puede alzarse con el Balón de Oro.

El exjugador francés habló con SIGA (organización que promueve la integridad en el deporte) sobre la disciplina y sacrificio que tiene Cristiano con el fútbol. “Solskjaer tiene que estar muy contento con su regreso, porque es un extraterrestre. Puede jugar en cualquier equipo o liga del mundo y siempre marcará goles”, señaló.

“Tiene una dedicación y una capacidad de sacrificio que nadie más tiene. Además, si hay un jugador con influencia mundial, ese es Cristiano Ronaldo. No hablo solo de fútbol. También hablo a nivel social. Mucha gente es consciente de lo que hace. Es un modelo a seguir y una inspiración” , agregó.

Sobre su relación con el astro portugués, el galo mencionó que siempre se llevó bien con él y que nunca dejó de sorprenderlo. “Siempre nos llevamos bien. Mi relación con él fue sencilla porque ambos éramos muy trabajadores. Si no te gusta Cristiano como compañero es porque no eres trabajador. Así de simple. Además, era un tipo que siempre tenía una sonrisa para ti. Era familiar y respetuoso. Por otro lado, a veces tenía la sensación de que era imposible defenderle. Me encantaría jugar de nuevo con él. Aunque sea el minuto 90, sientes que todavía puede hacer un gol, y si tiene que hacer 5 en un partido, los hace. ¡Es una máquina!”, comentó.

Saha consideró que no le extrañaría si le dan el Balón de Oro a Karim Benzema. Además, el francés también mencionó a Bruno Fernandes por la implicancia que viene teniendo en el United.