EN VIVO Real Sociedad vs. Sturm Graz ONLINE el duelo por la Europa League

Real Sociedad vs. Sturm Graz EN VIVO se miden este jueves 4 de noviembre en el Estadio de Anoeta por la cuarta fecha del Grupo B en la Europa League 2021-22. La transmisión de este cotejo estará a cargo de ESPN Extra y vía streaming lo podrás ver por la señal de Star+ desde las 12.45 p. m. (hora de Perú). Puedes seguir la cobertura ONLINE del encuentro con todas sus incidencias en La República Deportes.

Real Sociedad vs. Sturm Graz: ficha del partido

UEFA Europa League Real Sociedad vs. Sturm Graz ¿Cuándo juegan? Hoy, jueves 4 de noviembre ¿A qué hora? 12.45 p. m. (hora peruana) ¿Dónde juegan? Estadio de Anoeta ¿Qué canal lo transmite? ESPN Extra, Star +

¿A qué hora juegan Real Sociedad vs. Sturm Graz?

La transmisión del cotejo entre Real Sociedad vs. Sturm Graz EN VIVO empezará a partir de las 12.45 p. m. (hora peruana). A continuación, los horarios de acuerdo a tu ubicación:

México: 12.45 p. m.

Perú: 12.45 p. m.

Ecuador: 12.45 p. m.

Colombia: 12.45 p. m.

Bolivia: 1.45 p. m.

Venezuela: 1.45 p. m.

Uruguay: 2.45 p. m.

Paraguay: 2.45 p. m.

Argentina: 2.45 p. m.

Brasil: 2.45 p. m.

Chile: 2.45 p. m.

España: 6.45 p. m.

Italia: 2.45 p. m.

¿Qué canal transmite el Real Sociedad vs. Sturm Graz?

El encuentro Real Sociedad vs. Sturm Graz irá por la señal de ESPN y Star + en territorio peruano. Conoce qué canales sintonizar, según el país en el que te encuentres.

Perú: ESPN Extra, Star+

Argentina: Star+, ESPN Extra

Bolivia: ESPN Extra, Star+

Brasil: HBO Max

Chile: Star+, ESPN Extra

Colombia: ESPN Extra, Star+

Ecuador: Star+, ESPN Extra

México: HBO Max, Cinemax

Paraguay: ESPN Extra, Star+

España: Movistar Liga de Campeones 1, Movistar+

Uruguay: Star+, ESPN Extra

Venezuela: ESPN Extra, Star+.

Real Sociedad vs. Sturm Graz: ¿Qué canal es ESPN Extra en Perú?

Satélite

DirecTV: canal 1624

Movistar TV: canal 885

Claro TV: canal 1710.

Cable

Movistar TV: canal 743

Claro TV: canal 522

¿Dónde ver Real Sociedad vs. Sturm Graz vía ESPN Extra en Sudamérica?

Si quieres ver el Real Sociedad vs. Stumr Graz por la señal de ESPN, sintoniza los siguientes canales de acuerdo al operador de TV paga que tengas contratado:

Argentina: canal 1624 (DirecTV), canal 625 (INTV), canal 1008 (Supercanal), canal 105 (Flow), canal 1010 (Telecentro), canal 613 (Cablevideo Digital), canal 124 (Telered), canal 816 (Express)

Uruguay: canal 1624 (DirecTV), canal 553 (Nuevo Siglo), canal 2260 (CCV)

Colombia: canal 1624 (DirecTV), canal 885 (Movistar TV), canal 530 (Claro TV satélite), canal 245 (Tigo), canal 1509 (Claro TV cable), canal 1010 (Click HD)

Chile: canal 1624 (DirecTV), canal 885 (Movistar TV), canal 473 (Claro TV), canal 213 (Entel), canal 106 y 514 (TuVes HD), canal 840 (VTR)

Ecuador: canal 1624 (DirecTV), canal 589 (Claro TV), canal 704 (CNT), canal 732 (Grupo Cable TV)

Bolivia: 43 (Entel), canal 515 (Inter Satelital), canal 704 (Tigo), canal 56 (Cotas)

Paraguay: canal 121 (Claro TV), canal 701 (Tigo satélite), canal 712 (Tigo cable),

Venezuela: canal 1624 (SimpleTV), canal 885 (Movistar TV), canal 1104 (Inter Satelital), canal 188.

¿Dónde ver Real Sociedad vs. Sturm Graz ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Real Sociedad vs. Stumr Graz, puedes ingresar al portal de Star+ y acceder a tu usuario y contraseña para ver el contenido desde el dispositivo móvil con el que te encuentres (PC, celulares o tablet). En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este choque vía La República Deportes.

¿Dónde juegan Real Sociedad vs. Sturm Graz?

Real Sociedad vs. Sturm Graz jugarán en el Estadio de Anoeta ubicado en el país Vasco. Este escenario deportivo fue inaugurado en 1993 y cuenta con capacidad para albergar a 40 000 espectadores.