Partidos de hoy, jueves 4 de noviembre del 2021 ¿Quiénes juegan y dónde ver en vivo?

Los partidos de la UEFA Champions League continúan este jueves 4 de noviembre, y entre los choque que podrás disfrutar están el encuentro entre Bayer Leverkusen vs. Real Betis y Tottenham Hotspur vs. Vitesse. No olvides ingresar a La República Deportes para ver cada partido y conocer todos los canales de televisión en donde también podrás seguir los compromisos del fútbol en vivo.

Europa - UEFA Europa League

Mónaco vs. PSV

Canal: ESPN 2 Sur, Star+

Hora: 12.45 p. m.

Brøndby vs. Rangers

Canal: Star+

Hora: 12.45 p. m.

Genk vs. West Ham United

Canal: ESPN 2 Sur, Star+

Hora: 12.45 p. m.

Legia Warszawa vs. Napoli

Canal: ESPN 2 Sur, Star+

Hora: 12.45 p. m.

Real Sociedad vs. Sturm Graz

Canal: ESPN 2 Extra, Star+

Hora: 12.45 p. m.

Galatasaray vs. Lokomotiv Moskva

Canal: Star+

Hora: 12.45 p. m.

Olympique Lyonnais vs. Sparta Praha

Canal: ESPN 3 Sur, Star+

Hora: 12.45 p. m.

Olympiakos Piraeus vs. Eintracht Frankfurt

Canal: Star+

Hora: 12.45 p. m.

Antwerp vs. Fenerbahçe

Canal: Star+

Hora: 3.00 p. m.

Ferencváros vs. Celtic

Canal: ESPN 2 Extra, Star+

Hora: 3.00 p. m.

Dinamo Zagreb vs. Rapid Wien

Canal: Star+

Hora: 3.00 p. m.

Crvena Zvezda vs. Midtjylland

Canal: Star+

Hora: 3.00 p. m.

Olympique Marseille vs. Lazio

Canal: ESPN 2 Extra, Star+

Hora: 3.00 p. m.

Sporting Braga vs. Ludogorets

Canal: Star+

Hora: 3.00 p. m.

Bayer Leverkusen vs. Real Betis

Canal: ESPN Sur, Star+

Hora: 3.00 p. m.

Leicester City vs. Spartak Moskva

Canal: ESPN 3, Star+

Hora: 3.00 p. m.

Europa - Liga de Conferencia de la UEFA

Kairat vs. Qarabağ

Canal: Star+

Hora: 10.30 a. m.

Flora vs. Anorthosis

Canal: Star+

Hora: 10.30 a. m.

Tottenham Hotspur vs. Vitesse

Canal: Star+

Hora: 3.00 p. m.

Brasil - Brasileirão

Cuiabá vs. Chapecoense

Canal: Star+ Fanatiz Brasileirão

Hora: 7.00 p. m.

Chile - Primera División

Palestino vs. Unión La Calera

Canal: Bet365, Estadio TNT Sports, TNT Sports

Hora: 1.30 p. m.

Universidad Católica vs. Antofagasta

Canal: Bet365, Estadio TNT Sports, TNT Sports

Hora: 4.00 p. m.

Ñublense vs. Universidad Chile

Canal: Bet365, Estadio TNT Sports, TNT Sports

Hora: 6.30 p. m.

Uruguay - Primera División