Manchester United vs. Manchester City: fecha, horarios y canales del partido

Manchester United y Manchester City se verán las caras este sábado 6 de noviembre en el Old Trafford, en una nueva edición del derbi mancuniano, correspondiente a la undécima fecha de la Premier League. Ambos clubes están necesitados de puntos para ascender a los primeros lugares de la tabla de posiciones. Revisa aquí todos los detalles del partido.

Ambas instituciones se han enfrentado una sola vez este año y fue en la temporada anterior. Esta será la primera vez que se midan en la de 2021/22 y no será igual, ya que esta vez estará Cristiano Ronaldo, quien tiene sed de revancha tras perder por una histórica goleada (5-0) ante Liverpool en el Clásico de Inglaterra.

Cristiano Ronaldo anotó un doblete en el agónico empate del Manchester United ante el Atalanta por la Champions League. Foto: EFE

Los Diablos Rojos se ubican en la quinta casilla del tablero con 17 puntos y la jornada anterior terminó con la racha de cuatro encuentros sin poder ganar en la liga inglesa. El United goleó 3-0 a Tottenham el fin de semana anterior y este último martes empató 2-2 con Atalanta en la Champions League, en donde andan primeros de su grupo.

PUEDES VER: Raphaël Varane se vuelve a lesionar y no podrá jugar en lo que resta del 2021

La situación de Ole Gunnar Solskjaer como entrenador del club depende de un hilo debido a que la caída con los ‘Reds’ lo dejó en capilla, pero le dieron una nueva chance. El estratega noruego está obligado a ganar para seguir al mando del club; sobre todo, porque se trata del equipo rival de toda la vida.

Phil Foden debutó en 2017 con el Manchester City. Foto: UEFA Champions League

Los ‘Citizens’ perdieron la oportunidad de subir al segundo lugar el pasado viernes tras caer por 2-0 de visita ante Crystal Palace. Sin embargo, no están lejos del líder Chelsea; a solo cinco puntos, pero deben seguir sumando unidades para no alejarse.

Los pupilos de Pep Guardiola jugaron a mitad de semana en la Liga de Campeones y derrotaron sin problemas por 4-1 a Brujas en el Etihad Stadium. En el Grupo A, los ciudadanos también marchan punteros con 9 puntos , pero no se pueden confiar porque el PSG está al acecho con una unidad menos.

Manchester United vs. Manchester City: ficha del partido

Manchester United vs. Manchester City Premier League ¿Cuándo juegan? Sábado 6 de noviembre ¿Dónde? Old Trafford ¿A qué hora? 7.30 a. m. (hora peruana) ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

¿A qué hora juega Manchester United vs. Manchester City?

Perú: 7.30 a. m.

Colombia: 7.30 a. m.

Ecuador: 7.30 a. m.

Estados Unidos: 7.30 a. m. (ET) / 4.30 a. m. ( PT)

México: 7.30 a. m.

Costa Rica: 7.30 a. m.

Bolivia: 8.30 a. m.

Paraguay: 8.30 a. m.

Venezuela: 8.30 a. m.

Chile: 9.30 a. m.

Brasil: 9.30 a. m.

Uruguay: 9.30 a. m.

Argentina: 9.30 a. m.

España: 1.30 p. m.

Italia: 1.30 p. m.

Francia: 1.30 p. m.

Alemania: 1.30 p. m..

¿Dónde ver Manchester United vs. Manchester City EN VIVO ONLINE GRATIS?

Manchester United vs. Manchester City en Perú Star+, ESPN Sur

Manchester United vs. Manchester City en Argentina ESPN Sur, Star+

Manchester United vs. Manchester City en Bolivia Star+, ESPN Sur

Manchester United vs. Manchester City en Brasil GUIGO, NOW NET e Claro, ESPN Brasil, Star+

Manchester United vs. Manchester City en Chile ESPN Sur, Star+

Manchester United vs. Manchester City en Colombia ESPN Sur, Star+, ESPN2 Colombia

Manchester United vs. Manchester City en Costa Rica: Sky HD

Manchester United vs. Manchester City en Ecuador: Star+, ESPN Sur

Manchester United vs. Manchester City en México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Manchester United vs. Manchester City en Paraguay: ESPN Sur, Star+

Manchester United vs. Manchester City en España: DAZN, DAZN 1

Manchester United vs. Manchester City en Reino Unido: BBC Radio 5 Live, SKY GO Extra, TalkSport Radio UK, BBC Radio Manchester, Sky Ultra HD, Sky Sports Premier League, Sky Sports Main Event

Manchester United vs. Manchester City en Estados Unidos: nbcsports.com, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App, NBCSN, SiriusXM FC

Manchester United vs. Manchester City en Uruguay: ESPN Sur, Star+

Manchester United vs. Manchester City en Venezuela: ESPN Sur, Star+.

¿Cómo ver Manchester United vs. Manchester City vía ESPN en Sudamérica?

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo ver Manchester United vs. Manchester City ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Manchester United vs. Manchester City por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo ver el partido Manchester United vs. Manchester City por la Champions League?

Si quieres VER la transmisión del encuentro Manchester United vs. Manchester City EN VIVO por internet, La República Deportes realizará un minuto a minuto con todas las incidencias del compromiso. Además, puedes revisar el resumen de goles al finalizar el cotejo.