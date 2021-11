Kevin Ortega fue el juez principal durante el Al-Hilal vs. Damac

Kevin Ortega es un reconocido árbitro peruano por generar polémica durante algunos encuentros de la Liga 1 Betsson. Por ejemplo, cuando provocó a Diego Penny guiñándole el ojo y la acusación de Marcio Valverde, luego de recibir fuertes insultos por parte del juez durante el Alianza-Huancayo de 2020.

Sin embargo, hoy fue el juez principal durante el encuentro del Al-Hilal de André Carrillo ante Damac por la jornada 11 de la Saudi Professional League 2021-22, que terminó con la victoria del equipo del extremo de la selección peruana por 2-0. Asimismo, Jonny Bossio, Michael Orué y Víctor Hugo Carrillo (VAR) completaron la terna arbitral del encuentro.

Durante el encuentro, Ortega anuló un gol de la visita tras considerar una posición adelantada. También amonestó a tres jugadores en el partido, todos del Al-Hilal: Ali Hadi Al-Bulaihi, Mohammed Yahya Jahfali y Bafetimbi Gomis.

¿Por qué dirigió en Arabia Saudita?

La FIFA ordena el cambio de árbitros para muchas ligas del mundo. Así como Kevin Ortega, en la liga árabe se encuentran Andrés Matonte (Uruguay) y Gery Vargas (Bolivia).

Polémica con Diego Penny

Tras la acusación del veterano portero peruano, Kevin Ortega le respondió durante el programa Al ángulo. “Sobre la jugada que él alega que yo le he insultado y faltado el respeto, fue una situación que yo nunca lo escuché, estaba lejos. Mi asistente me dijo que Diego Penny estaba desaprobando la decisión. Tenía problemas con los audios y cuando escucho a mi asistente que Penny desaprueba y dice roja, fue lo primero que escuché, yo procedo a amonestar”, inició.

“Cuando me acomodo el auricular el asistente me dice que no, que me dijo más cosas, que gritó que era roja y palabras subidas de tono. Por ello, yo borré la amarilla y lo expulsé. En ese momento, sucede que Diego Penny me dice ‘te crees guapo’ y una palabra subida de tono. Yo le guiño el ojo y le digo ‘soy guapo’. Sí, cometí ese error de responderle. Yo como autoridad me equivoqué”, finalizó.