Condenan a cárcel a hincha por insultos racistas contra Sancho, Rashford y Saka

Han pasado apenas cuatro meses desde la final de la Eurocopa 2021, en donde Italia se coronó campeón tras vencer a Inglaterra en la tanda de penales. El equipo inglés pudo tener la victoria en sus manos, pero, lamentablemente, tres de sus jugadores fallaron sus tiros, lo que impidió que su país alzara el trofeo que le había sido esquivo desde 1996. Tras aquella final, jugada el 11 de julio del 2021, los futbolistas Jadon Sancho, Marcus Rashford y Bukayo Saka, autores de los fallidos penales, recibieron duras críticas en las redes sociales.

En ese panorama, Jonathan Best, un ciudadano inglés de 52 años, publicó un clip de 18 segundos en el que profiere insultos racistas hacia los tres jugadores. El video fue colgado en la plataforma de Facebook, de donde fue eliminado tres días después. No obstante, un amigo de Best denunció al sujeto ante la Policía luego de pedirle que borrara el clip, acto al que él se negó.

Tras el hecho, la corte de Willesden, en Londres, ha decidido sentenciar a Best a diez semanas de cárcel.

Jugadores lamentaron actitud de los hinchas

Luego de ser víctimas de insultos racistas tras la final de la Eurocopa 2021, los futbolistas Bukayo Saka y Marcus Rashford se pronunciaron a través de sus redes sociales. Saka compartió la frase “El amor siempre gana” junto a un reclamo por la pasividad que existe en el internet. “Es una triste realidad que nuestras poderosas plataformas no hagan lo suficiente para poner fin a estos mensajes”, recalcó.