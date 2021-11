Filipe Luis sobre Simeone: “No es fácil jugar para él. No tiene corazón”

Diego Simeone no tuvo un buen inicio de noviembre, ya que Atlético Madrid perdió 2-0 con Liverpool en Anfield por la cuarta fecha de la Champions League. Uno de sus antiguos dirigidos, Filipe Luis, se pronunció acerca de la forma de dirigir del entrenador argentino, con quien coincidió durante siete temporadas en el conjunto colchonero.

El defensor brasileño militó ocho temporadas en el elenco español, en dos etapas diferentes: del 2010 al 2014 y luego del 2015 al 2019. Este último año fichó por Flamengo, club con el que ganó la Copa Libertadores y continúa jugando hoy mismo. La entrevista fue ofrecida al diario inglés DailyMail y también se refirió a José Mourinho.

Filipe Luis jugó por última vez en Atlético Madrid en 2019. Foto: AFP

Filipe Luis indicó que no cualquier futbolista puede jugar bajo el mando del ‘Cholo’ , ya que este es un técnico muy exigente y directo con sus jugadores. Sin embargo, también indicó que sus mejores años como deportista llegaron de su mano; con el salió campeón de LaLiga Santander, de la Copa del Rey y de la Europa League en dos ocasiones.

“Ahora puedo hablar con él por teléfono como lo hago con un amigo, pero antes, cuando recibía un mensaje de él, era realmente muy estresante. Me conoce perfectamente, sacó lo mejor de mí, pero créeme, no es fácil jugar para él. No tiene corazón . Nunca piensa. Pero nos hizo algo especial. Cogió el equipo cuarto por la cola y nos hizo ganar la Europa League”, mencionó.

Un once del Atlético Madrid en 2014. Foto: AFP

Por otro lado, sobre Mourinho, el lateral culpó a Mourinho por su desastroso paso por el Chelsea en la temporada 2014/15. A pesar de que jugó muy poco, obtuvo dos títulos: la Copa de la Liga de Inglaterra y la Premier League.