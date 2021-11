Reinaldo Rueda habría sido presionado para convocar a James Rodríguez

Reinaldo Rueda dio a conocer la lista de convocados a la selección colombiana para la próxima fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022, en la que destaca el retorno de James Rodríguez. El periodista colombiano Carlos Antonio Vélez señaló que el llamado del futbolista del Al Rayyan se debería a una presión del entorno de la selección cafetera.

“Siempre respeté y respetaré las convocatorias de Reinaldo Rueda por equivocadas que estas sean. (...) Me preocupa, sí, que haya cedido a la presión. Sí, claro que hubo presión. Había que meter a James como fuera. Por un cruce de información, que no estoy autorizado a reproducir, percibí que había que meterlo, así fuera a los empujones y sucedió” , indicó en el programa Palabras Mayores de Antena 2.

“Yo no veo a Rueda diciendo que él llama al jugador porque se creó un ambiente para llamarlo. No, no, él va a decir que él lo llama absolutamente convencido, pero, por lo que percibí en el cruce de información que tuve con gente muy importante del fútbol y de la selección, no hay un convencimiento ”, agregó el comunicador.

Además, Vélez aseguró que Rodríguez no está en su mejor nivel físico ni futbolístico. “La verdad, en el caso puntual de James, es que no está al 500% ni siquiera al 100%. Lo dijo el mismo Laurent Blanc repetidamente. Dijo que la única manera de que estuviera en forma es que juegue y hasta ahora ha estado en tres partidos y no completos”