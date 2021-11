El Barcelona al pendiente de la reunión de Xavi con el presidente del Al Sadd

El miércoles arribaron a Doha (capital de Qatar) Rafa Yuste, vicepresidente del FC Barcelona, y Mateu Alemany, director de fútbol del club azulgrana, que junto a Fernando Solanas y Arturo Canales, representantes de Xavi, cenaron con una delegación del Al Sadd encabezada por el director general del club qatarí, Turki Al-Ali.

Sin embargo, a esa cena no asistió el jeque Mohammed bin Khalifa Al Thani, máximo representante de la entidad. Pero la versión oficial del Barcelona es que las conversaciones van por buen camino para cerrar el fichaje de Xavi Hernández, que este jueves por la tarde se reunirá con el hermano del emir de Qatar, el jeque Mohammed para solucionar la situación contractual del técnico.

La condición del jeque

Según publicó este lunes la web Sport, el Al Sadd le envió un mensaje al Barcelona: “Si quieren cerrar la operación de Xavi de forma amistosa y sin que haya ningún problema tenéis que venir a Doha. El jeque quiere un trato de iguales con el Barcelona, no quiere negociar con segundos, quiere a Laporta”.

Por lo tanto el presidente del cuadro catalán, Joan Laporta deberá viajar hacia Qatar para reunirse con el dueño del club y llegar así a un acuerdo.

El Barcelona no quiere pagar

Los azulgrana no quieren pagar la cláusula de rescisión al Al Sadd, mientras que el club catarí mantiene su posición de no dejar salir gratis al técnico. Xavi, por su parte, espera que la palabra del jeque, de poder irse del club si el Barcelona lo necesita, se haga efectiva. En otro panorama, de no suceder esto, el club español deberá abonar los 5 millones de la cláusula de rescisión del contrato del técnico.