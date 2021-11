AEW: Kenny Omega se pronuncia tras los despidos en WWE

Kenny Omega es considerado uno de los mejores luchadores del mundo. El canadiense supo mantener su carrera por todo lo alto pese a jamás haber pisado la WWE. Esta vez se pronunció acerca de los recientes despidos en la empresa de los McMahon mediante sus redes sociales.

“Viejos rivales, viejos amigos, algunos con los que nunca me he encontrado. No me importa rellenar mi récord si no les importa ser una estadística. Mira si me importa”, fue el tuit del actual campeón, tanto de AEW como de AAA. Con esto dio a entender que le gustaría combatir con alguno de dichos talentos en un futuro.

Tuit de Kenny Omega tras ola de despidos. Foto: Twitter

Kenny Omega debutó en la lucha libre profesional desde muy temprana edad. Pasó por empresas como Premier Championship Wrestling, Jersey All Pro Wrestling, DDT Pro-Wrestling, Ring of Honor y Pro Wrestling Guerrilla; sin embargo, alcanzó la fama a nivel mundial en New Japan Pro Wrestling cuando se unió al Bullet Club como su líder y protagonizó una intensa rivalidad ante Kazuchika Okada por el Campeonato Peso Pesado de IWGP.

Ola de despidos en WWE

Nuevamente, la empresa de lucha libre más conocida del mundo protagonizó una nueva ola de despidos por recortes de presupuesto, donde sorprendieron los nombres de Nia Jax, Keith Lee, Karrion Kross y Ember Moon.

En junio se vivió un episodio similar en el que impactaron los despidos de luchadores tan importantes como Braun Strowman, Bray Wyatt, Aleister Black, Lana y Murphy.

