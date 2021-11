Vinicius: de no completar regates a ser una máquina de asistir en el Real Madrid

No cabe duda que Vinicius Junior es otro. El joven atacante brasileño ya no es aquel futbolista que no importaba el tipo de ocasión de gol que tuviera porque igual iba a errar. Ahora, ‘Vini’ es un elemento letal contra las redes adversarias, mejoró en la definición y sabe elegir el momento preciso para asistir a sus compañeros.

Muestra de ello y ante el Shakhtar Donetsk de Ucrania, en partido correspondiente a la cuarta fecha del Grupo D de la Champions League, se despachó con dos asistencias de gol para Karim Benzema, quien no perdonó y sigue afianzando una conexión prolija que ilusiona al madridismo con el extremo ‘Verdeamarello’.

El ímpetu de Vinicius, inagotable en casi todo el partido contra el Shakhtar, salvó al Real Madrid de un nuevo tropiezo en el Santiago Bernabéu y le regaló una victoria, junto a Benzema, en una tarde de desajustes defensivos por parte del conjunto blanco.

Vinicius anticipó y asistió a Benzema para el 1-0 del Real Madrid

El gol que llegó a los 14 minutos, en una acción en la que juntó los desaciertos del meta visitante Trubin y el central Marlon, mostró la intensidad con la que viene jugando Vinicius, quien mordió a la zaga ucraniana para regalar el gol al francés (número 1.000 del Real Madrid en Champions League).

‘Vini’ ha madurado y eso, probablemente, lo ha llevado a sacudirse la presión que asumió desde su arribo a tienda blanca. A su espléndida capacidad de desborde y transición rápida, le faltaba la definición. Elemento que ha conseguido ajustar y sumarle pase de gol; producción que lo coloca entre los más destacados del mundo.

Vinicius y una jugada elaborada de antología para el 2-1 del Real Madrid

Luego de un breve espanto entre los aficionados merengues y tras el empate transitorio del Shakhtar, el partido lo decidió Vinicius y compañía. ‘Vini’ rompió la monotonía del cotejo con un electrizante sprint, taconazo de Casemiro para devolver la pared y con una segunda asistencia del ex Flamengo para el segundo de Benzema.

Vinicius ha pegado un salto de calidad espectacular. Su capacidad goleadora casi se ha duplicado respecto a las últimas campañas desde su debut, destacando también en la generación de oportunidades de gol.

Vinicius: mapa de calor tras el partido contra el Shakhtar

Frente al Shakhtar, el brasileño tuvo mayor trascendencia por la banda izquierda. Evitó no elevar mucho el balón y ajustó por su carril a la hora que le tocó aportar en la marca.

Vinicius dejó atrás el ‘drama’ por la explosión

El momento más crítico de Vinicius fue la pasada temporada. Alcanzó su presente más bajo en alusión a la finalización de jugadas. Esta campaña, con siete dianas en LaLiga y 2 por Champions League es la mejor tasa de gol desde su arribo a la capital madrileña (0.45 por gol). ‘Vini’ se ha convertido en el futbolista que el madridismo esperaba y ha llegado para quedarse.