Star+ EN VIVO Real Madrid vs. Shaktar Donetsk: ¿cómo ver la TRANSMISIÓN del partido por la Champions?

Real Madrid vs. Shaktar Donetsk EN VIVO se medirán HOY, miércoles 2 de noviembre, por la cuarta fecha del Grupo D de la Champions League 2021-22 a partir de las 12.45 p. m. (hora peruana). El encuentro tendrá como sede el estadio Santiago Bernabéu y será TRANSMITIDO EN DIRECTO por la señal de Star+ vía streaming.

Asimismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE a través de La República Deportes. Aquí encontrarás las alineaciones confirmadas, el relato minuto a minuto con videos de los goles y el resumen con el resultado final de este y otros partidos.

Real Madrid vs. Shaktar Donetsk: ficha del partido

Partido Real Madrid vs. Shaktar Donetsk ¿Cuándo juegan? Hoy, miércoles 3 de noviembre ¿A qué hora? 12.45 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Santiago Bernabéu ¿En qué canal? Star+

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Shaktar Donetsk?

En territorio peruano, el Real Madrid vs. Shaktar Donetsk se podrá sintonizar a partir de las 12.45 p. m. Revisa aquí el horario según tu ubicación geográfica.

Perú: 12.45 p. m.

Colombia: 12.45 p. m.

Ecuador: 12.45 p. m.

Estados Unidos: 12.45 p. m. (ET)

México: 12.45 p. m.

Bolivia: 1.45 p. m.

Venezuela: 1.45 p. m.

Paraguay: 2.45 p. m.

Chile: 2.45 p. m.

Brasil: 2.45 p. m.

Argentina: 2.45 p. m.

Uruguay: 2.45 p. m.

España: 7.45 p. m.

Real Madrid vs. Shaktar Donetsk: la previa

Duelo clave. Real Madrid tendrá un cotejo decisivo con miras a sus aspiraciones en la Champions League. La Casa Blanca recibirá al Shaktar Donetsk y necesita ganar para evitar que sus otros rivales se acerquen a falta de jornadas para culminar la fase de grupos.

Tras el tropiezo sufrido ante el Sheriff Tiraspol, los dirigidos por Carlo Ancelotti golearon en Ucrania a su rival de turno y esperan repetir esta actuación en el Santiago Bernabéu. Con seis unidades, los merengues comparten la cima con el cuadro moldavo.

Por su parte, el equipo naranja tiene la obligación de lograr una victoria en tierras españolas si no quieren despedirse de la competición. Con una solo unidad, se ubican en el último casillero .

Tabla de posiciones Grupo D

¿Qué canal transmite el partido Real Madrid vs. Shaktar Donetsk?

Argentina: Star+, Fox Sports Premium

Bolivia: ESPN, Star+

Brasil: Star+, Fox Sports Web, Fox Sports App, NOW NET e Claro, FOX Sports 1 Brasil

Chile: ESPN, Star+

Colombia: ESPN, Star+

Ecuador: ESPN, Star+

México: Fanatiz Mexico

Paraguay: ESPN, Star+

Perú: ESPN, Star+

Estados Unidos: TyC Sports Internacional, PrendeTV, Paramount+

Uruguay: ESPN, Star+

Venezuela: ESPN, Star+.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Real Madrid vs. Shaktar Donetsk?

Para acceder a Star Plus y ver el Real Madrid vs. Shaktar Donetsk, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cuál es la programación de Star+?

En Star+ tendrás a tu disposición la transmisión no solo de eventos en vivo de fútbol como el Real Madrid vs. Shaktar Donetsk, sino también una diversa oferta de otros deportes. Además, encontrarás series, películas y documentales.

¿Cuánto cuesta contratar Star+?

Si quieres ver el Real Madrid vs. Shaktar Donetsk y no tienes Star+, puedes contratarlo en la página web por un costo que va desde los 37,90 soles por el plan mensual básico hasta los 379,90 soles por el plan anual.

¿Cómo ver Real Madrid vs. Shaktar Donetsk ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Real Madrid vs. Shaktar Donetsk por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Real Madrid vs. Shaktar Donetsk: posibles alineaciones

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio/Hazard, Benzema y Vinicius.

Shaktar Donetsk: Pyatov; Dodo, Kryvtsov, Marlon, Ismaily; Maycon, Stepanenko; Tete, Sudakov, Solomon; Fernando.

¿Dónde se jugará el partido Real Madrid vs. Shaktar Donetsk?

El Real Madrid vs. Shaktar Donetsk se jugará en el estadio Santiago Bernabéu, recinto ubicado en la ciudad de Madrid, España.