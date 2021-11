Sheriff vs. Inter EN VIVO ONLINE: minuto a minuto del partido por la Champions League

Sheriff vs. Inter EN VIVO se miden HOY, miércoles 3 de noviembre, por la cuarta jornada del Grupo D de la Champions League 2021-2022. El encuentro se disputará en el Sheriff Stadion y está pactado para las 3.00 p. m. (hora peruana). El cotejo que tendrá la presencia del peruano Gustavo Dulanto contará con la TRANSMISIÓN EN DIRECTO a través de la señal de ESPN 2 y vía streaming por Star Plus.

Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE a través de La República Deportes. Aquí encontrarás el minuto a minuto del partido, las alineaciones confirmadas, las incidencias y todos los goles.

Sheriff vs. Inter EN VIVO ONLINE: transmisión del partido

En Vivo: Minuto a minuto del Sheriff vs. Inter 14:33 Alineación oficial del Inter El equipo 'nerazurro' jugará con este equipo ante Sheriff: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Brozovic, Di Marco; Vidal, Barella; Dzeko y Lautaro Martínez. 14:32 Alineación oficial del Sheriff El elenco moldavo saldrá con este once ante Inter: Athanasladis; Costanza, Arboleda, Dulanto, Cristiano; Thill, Addo, Traoré, Kolovos, Castañeda; y Yakhshiboev.

Antesala del Sheriff vs. Inter

Sheriff vs. Inter: ficha del partido

Partido Sheriff vs. Inter ¿Cuándo juegan? Hoy, miércoles 3 de noviembre ¿A qué hora? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Sheriff Stadion ¿En qué canal? ESPN 2 y Star+

¿A qué hora juegan Sheriff vs. Inter?

En territorio peruano, el Sheriff vs. Inter se podrá sintonizar a partir de las 3.00 p. m. Revisa aquí el horario según tu ubicación geográfica.

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Estados Unidos: 3.00 p. m. (ET)

México: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Sheriff vs. Inter: la previa

Van por la revancha. El equipo que es la gran sorpresa de la Champions League, Sheriff Tiraspol, tendrá un duro compromiso como local ante el Inter de Milán. El cuadro moldavo sabe que debe sumar ante los italianos para evitar que puedan rebasarlos en la cima del Grupo D.

La escuadra del peruano Gustavo Dulanto ganó en sus dos primeras presentaciones (Shaktar Donestk y Real Madrid) y cayó en la tercera fecha con los neroazurros. Pese a la derrota sufrida en el Giuseppe Meazza, el conjunto debutante se ubica en lo más alto de la tabla con seis unidades.

Por su parte, los dirigidos por Simone Inzaghi intentarán conseguir los tres puntos para meterse en zona de clasificación. El campeón de la Serie A marcha en la tercera posición con cuatro puntos y su principal objetivo es acceder a la siguiente instancia del torneo.

Tabla de posiciones Grupo D

¿Qué canal transmite el partido Sheriff vs. Inter?

Argentina: Star+, Fox Sports Premium

Bolivia: ESPN 2, Star+

Brasil: Star+, Fox Sports Web, Fox Sports App, NOW NET e Claro, FOX Sports 1 Brasil

Chile: ESPN 2, Star+

Colombia: ESPN 2, Star+

Ecuador: ESPN 2, Star+

México: Fanatiz Mexico

Paraguay: ESPN 2, Star+

Perú: ESPN 2, Star+

Estados Unidos: TyC Sports Internacional, PrendeTV, Paramount+

Uruguay: ESPN 2, Star+

Venezuela: ESPN 2, Star+.

¿Dónde ver Sheriff vs. Inter ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Sheriff vs. Inter, puedes entrar al portal de Star+ e ingresar tu usuario y contraseña para acceder al contenido desde el dispositivo con el que te encuentres (PC, celulares, tablet). En caso no puedas, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este choque vía La República Deportes.

Sheriff vs. Inter: posibles alineaciones

Sheriff Tiraspol: Celeadnic; Fernando, Arboleda, Dulanto, Cristiano; Addo, Thill; Traore, Kolovos, Bruno; Yakhshiboev.

Inter de Milán: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Martínez.

¿Dónde se jugará el partido Sheriff vs. Inter?

El escenario escogido para este compromiso entre Sheriff vs. Inter será el Sheriff Stadion, casa deportiva localizada en Tiraspol, Moldavia, que cuenta con una capacidad para 14.000 espectadores.