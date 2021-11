Rinaldo Cruzado: “Me hubiese gustado terminar mi carrera en Alianza Lima”

El futbolista de Alianza Atlético de Sullana Rinaldo Cruzado concedió una entrevista a un medio local y habló sobre el desempeño que tuvo su equipo en toda la temporada de la Liga 1 Betsson 2021, en la que los de Piura finalizaron en el puesto 15 y se salvaron del descenso por tener una diferencia de goles mayor a la de San Martín y Binacional, a pesar de igualar en puntaje.

“Ha sido un año difícil para nosotros. Se luchó todo el campeonato en la mitad (de la tabla de posiciones) para abajo. Se logró el objetivo, pero no de la manera que queríamos. Dentro de todo lo negativo, el equipo se pudo mantener en primera división ”, declaró el centrocampista peruano para Gol Perú. También, indicó que fue una temporada complicada para él por las lesiones, pero resaltó que tuvo la fortaleza para recuperarse y seguir defendiendo al club.

“Ha sido un año muy difícil, he tenido muchas lesiones, pero siempre trato de sacar lo positivo de todo esto. La única manera de seguir es esforzándome, trabajando día a día. Dentro de todo lo negativo que me tocó vivir, en lo personal, siento que dejé todo por la institución, me entregué al máximo y me quedo con eso”, explicó ‘Ri’.

Rinaldo Cruzado ha jugado ocho temporadas con Alianza Lima. Foto: GLR