Representante de Toni Kroos: El fichaje de Haaland será de entre los 250 y los 300 millones de euros

Erling Haaland es uno de los goleadores jóvenes que sigue causando sensación en Europa. El delantero de 21 años lleva nueve tantos y tres asistencias en seis partidos disputados con el Borussia Dortmund esta temporada 2021-2022 en la Bundesliga. Además, el noruego desde que arribó a los negriamarillos en el año 2020, contando todas las competencias, acumula 70 goles en 69 partidos , una cifra escandalosa que sigue despertando el interés de los clubes con gran poder adquisitivo, como el Real Madrid o el Paris Saint-Germain.

En el último mercado de pases, Haaland estuvo voceado para estos dos clubes en mención. No obstante, el artillero no se movió del Signal Iduna Park. El lazo que mantiene el ‘Androide’ con el Dortmund es hasta el 2024. Sin embargo, su fichaje por otro equipo del continente europeo no tardaría en llegar y podría darse en la ventana de traspasos antes de iniciar la temporada 2022-2023.

Una de las voces que se ha manifestado sobre su posible salida es la de Volker Struth, representante de Toni Kroos, quien juega actualmente en el Real Madrid. Struth tasó a Erling Haaland con una cifra galáctica que pocos equipos estarían dispuestos a pagar.

“Haaland tiene una cláusula de liberación. El paquete completo con salario por cinco años y comisiones para el agente probablemente estará en la frontera de los 250 a 300 millones de euros” , según cita el diario Marca en las declaraciones de Struth para el medio Sport Bild.