Rainer Torres sobre Cristian Benavente: “Creo que podría calzar mejor en Cristal”

Cristian Benavente podría llegar a la Liga 1 2022. Así lo señaló el periodista José Varela en un programa de Líbero, el cual se transmite a través de LR+. Según detalló el comunicador, Sporting Cristal se habría comunicado con el actual jugador del Pyramids FC de Egipto.

La posible llegada al fútbol peruano del volante fue tema de conversación en A ras de cancha, segmento de LR+. Rainer Torres, uno de los panelistas del espacio deportivo, señaló que Sporting Cristal sería el equipo idóneo para Cristian Benavente en el Perú.

“Yo lo veo más para Cristal por la dinámica que maneja. Por su manera de jugar, a mí me parece que podría ser un jugador que le venga bien a la ‘U’. Pero, por esa vivencia en Europa, creo que podría calzar mejor en Cristal porque es un club estable. Tiene condiciones que al jugador solo le permiten pensar solo en jugar y así es en Europa ”, manifestó.