Partidos de hoy, miércoles 3 de noviembre de 2021 ¿Quiénes juegan y dónde ver en vivo?

Este miércoles 3 de noviembre continúa la fase de grupos de la UEFA Champions League. Algunos de los partidos más esperados en el torneo son el Milan vs. Porto, Liverpoll vs. Atlético de Madrid y Manchester City vs. Brujas. El goleador argentino Lionel Messi no podrá alinear en el Leipzig vs. PSG debido a una complicación física.

Asimismo, el defensa peruano Gustavo Dulanto intentará sellar su pase a la siguiente ronda de la competición europea en el Sheriff vs. Inter. La Liga de Campeones será transmitida EN VIVO por ESPN y Star+. Recuerda que, a través de La República Deportes, podrás seguir gratis los goles, noticias e incidencias de los partidos más importantes de la jornada.

UEFA Champions League

Brasil - Brasileirao

Atlético Mineiro vs. Grêmio

Canal: SPO Internacional, Star+

Hora: 7.00 p. m.

Chile - Primera División

Huachipato vs. Unión Española

Canal: Estadio TNT Sports

Hora: 4.30 p. m.

Curicó Unido vs. O’Higgins

Canal: Estadio TNT Sports

Hora: 7.00 p. m.

Uruguay - Primera División

River Plate vs. Wanderers

Canal: Gol TV Play

Hora: 8.15 a. m.

Liverpool vs. Rentistas

Canal: GolTV Latinoamérica, GolTV Play

Canal: 2.00 p. m.

Nacional vs. Torque

Canal: GolTV Latinoamérica, GolTV Play

Hora: 7.00 p. m.

Argentina - Copa Argentina