‘Pancho’ Pizarro sobre Benavente: “Está sobrevalorado como el jugador que pretenden que sea”

Cristian Benavente podría llegar al fútbol peruano el próximo año y Alianza Lima es una de las posibilidades que tendría en mente, según el programa A ras de cancha de LR+. Esta posibilidad fue conversada en el mencionado espacio y uno de los que se refirió al respecto fue ‘Pancho’ Pizarro.

El exarquero consideró que el juego de Benavente sería de mucha utilidad en tienda blanquiazul. “Para mí se acomoda más al juego de Alianza Lima. Es un jugador dinámico que te marca diferencia ”, sostuvo. Además, explicó que al ‘Chaval’ le podría costar llegar a la Liga 1.

“Definitivamente acostumbrarse al medio local, a un fútbol que no es tan dinámico, sí le puede costar, pero creo yo que sí le puede aportar a Alianza Lima”, manifestó.

El exguardameta también supo ser duro con el rendimiento de Benavente en las últimas temporadas.

“Está sobrevalorado como el jugador que están pretendiendo que sea. No ha tenido un año en el que haya completado una buena temporada. Si tú vas sacando cuenta, debe haber algo que nosotros no sabemos de por qué no juega. Donde ha ido no ha ido a jugar”, sentenció.