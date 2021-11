EN VIVO Manchester City vs. Brujas vía ESPN Extra: mira aquí el partido por la fecha 4 de la Champions League

Manchester City vs. Brujas EN VIVO por la fecha 4 de la Champions League. El encuentro se dará en el Etihad Stadium de la ciudad de Manchester y está pactado para las 3.00 p. m. (hora peruana). El partido será trasmitido EN VIVO Y EN DIRECTO por ESPN Extra y vía streaming por Star+.

Otra opción para sintonizar el compromiso es gracias a la cobertura GRATIS ONLINE del MINUTO A MINUTO en la web de La República Deportes, donde encontrarás las incidencias del encuentro.

Manchester City vs. Brujas: ficha del partido

Partido Manchester City vs. Brujas Fecha Miércoles 3 de noviembre Hora 3.00 p. m. (hora peruana) Canal ESPN Extra y Star+ Estadio Etihad Stadium

Manchester City vs. Brujas: previa del partido

El París Saint Germain y el Manchester City siguen con su mano a mano por el liderato del Grupo A. El equipo francés, primero en la clasificación, visita al Leipzig en Alemania. Sufrió para ganar en el Parque de los Príncipes, donde requirió del talento de Leo Messi y Kylian Mbappe para salir adelante. El cuadro germano aún no ha puntuado.

Solo un punto separa al PSG del City, del español Pep Guardiola, que goleó en Bélgica al Brujas, al que esperará el miércoles en el Etihad para prolongar su racha y aproximarse a la clasificación (Con la información de EFE).

Manchester City vs. Brujas: posibles alineaciones

Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Aké, Zinchenko; Silva, Fernandinho, Gündogan; Mahrez, Sterling, Grealish.

Brujas: Mignolet; Mata; Hendry; N’Soki, Sobol; Sowah, Rits, Vormer, Lang; Vanaken, De Ketelaere.

¿A qué hora juega Manchester City vs. Brujas por la Champions League?

El enfrentamiento Manchester City vs. Brujas se jugará desde las 3.00 p. m en el territorio peruano. Consulta la guía de horarios según tu ubicación geográfica:

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Estados Unidos: 3.00 p. m. (ET) / 12.00 p. m. (PT)

México: 3.00 p. m.

Costa Rica: 2.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Manchester City vs. Brujas: últimos enfrentamientos

¿Qué canal transmite el Manchester City vs. Brujas?

El encuentro Manchester City vs. Brujas irá por la señal de ESPN y Star + en territorio peruano. Conoce qué canales sintonizar, según el país en el que te encuentres.

Perú: ESPN Extra, Star+

Argentina: Star+, ESPN Extra

Bolivia: ESPN Extra, Star+

Brasil: HBO Max

Chile: Star+, ESPN Extra

Colombia: ESPN Extra, Star+

Ecuador: Star+, ESPN Extra

México: HBO Max, Cinemax

Paraguay: ESPN Extra, Star+

España: Movistar Liga de Campeones 1, Movistar+

Uruguay: Star+, ESPN Extra

Venezuela: ESPN Extra, Star+.

Manchester City vs. Brujas: ¿qué canal es ESPN Extra en Perú?

Satélite

DirecTV: canal 1624

Movistar TV: canal 885

Claro TV: canal 1710.

Cable

Movistar TV: canal 743

Claro TV: canal 522.

¿Dónde ver Manchester City vs. Brujas vía ESPN Extra en Sudamérica?

Si quieres ver el Manchester City vs. Brujas por la señal de ESPN, sintoniza los siguientes canales de acuerdo al operador de TV paga que tengas contratado:

Argentina: canal 1624 (DirecTV), canal 625 (INTV), canal 1008 (Supercanal), canal 105 (Flow), canal 1010 (Telecentro), canal 613 (Cablevideo Digital), canal 124 (Telered), canal 816 (Express)

Uruguay: canal 1624 (DirecTV), canal 553 (Nuevo Siglo), canal 2260 (CCV)

Colombia: canal 1624 (DirecTV), canal 885 (Movistar TV), canal 530 (Claro TV satélite), canal 245 (Tigo), canal 1509 (Claro TV cable), canal 1010 (Click HD)

Chile: canal 1624 (DirecTV), canal 885 (Movistar TV), canal 473 (Claro TV), canal 213 (Entel), canal 106 y 514 (TuVes HD), canal 840 (VTR)

Ecuador: canal 1624 (DirecTV), canal 589 (Claro TV), canal 704 (CNT), canal 732 (Grupo Cable TV)

Bolivia: 43 (Entel), canal 515 (Inter Satelital), canal 704 (Tigo), canal 56 (Cotas)

Paraguay: canal 121 (Claro TV), canal 701 (Tigo satélite), canal 712 (Tigo cable)

Venezuela: canal 1624 (SimpleTV), canal 885 (Movistar TV), canal 1104 (Inter Satelital), canal 188.

¿Dónde ver Manchester City vs. Brujas ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Manchester City vs. Brujas, puedes ingresar al portal de Star+ y acceder a tu usuario y contraseña para ver el contenido desde el dispositivo móvil con el que te encuentres (PC, celulares o tablet). En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este choque vía La República Deportes.

¿Dónde juega Manchester City vs. Brujas?

Manchester City vs. Brujas se jugará este miércoles 3 de noviembre en el Etihad Stadium de la ciudad de Manchester. El reciento cuenta con capacidad para 55.097 espectadores.

Tabla de posiciones del Grupo A