Hincha y doble de Neymar enloquece las calles de Brasil

Neymar juega el fútbol profesional desde hace 15 años. Mientras el actual delantero del PSG comenzaba a hilar su carrera, un compatriota suyo se desempeñaba como mozo en un restaurante y también lavaba motos; sin embargo, con los años Eigon Oliveira se empezó a parecer físicamente al astro deportivo y lo que inició como una burla ahora es una sensación.

Hace varias semanas cientos de personas en un centro comercial en São Paulo fueron sorprendidas por Oliveira, el joven de 29 años, se presentó con varios guardaespaldas y la mayoría pensó que era el propio goleador. Ambos tienen la misma edad y miden casi igual. El falso Ney hizo delirar a los fanáticos que sacaban fotos y filmaban su caminata en el shopping. Lo que hoy es furor, hace unos años era impensado.

“Mi jefe me dio la idea de convertirme en profesional. Hicimos algunas fotos, las puso en una agencia de parecidos y fue surrealista. Al día siguiente aprobaron mi perfil y tres días después me pidieron que hiciera una producción para Globo. Y fueron cinco años grabando ahí”, dijo el doble en conversación con el medio UOL.

Tanta es la apariencia al ex Santos y Barcelona, que tiene un color de piel similar, pero eso no sería suficiente para ganarse el cariño de los seguidores y también convencerlos para que empiecen a desembolsar.

“Trabajo y me mantengo solo con esto. Trabajo para varias plataformas, como TikTok. En Instagram, soy contratado por emprendedores para promocionar marcas y todo lo demás. También soy especialista en representarlo: he grabado más de 20 anuncios con Neymar para hacer la aprobación de la ropa, la preparación de la cámara y todo lo demás”, sostuvo.

Oliveira: “Soy un fan, soy un doble”

Para darle mayor realismo se aprendió muchos de los comportamientos de Neymar y se hizo algunos cambios estéticos, incluso, se tatuó los mismos diseños del paulista.

“Siempre me han gustado los tatuajes. El año del Mundial suele haber mucho trabajo. Y, durante el Mundial de 2014, noté que perdía algunos trabajos en las pruebas precisamente porque no tenía los tatuajes de Neymar. Soy un fan, soy un doble, ese soy yo. Me convertí en un profesional, así que ¿por qué no hacerse los mismos tatuajes que el chico? Algunas personas incluso se tatúan su nombre en los labios, así que ¿por qué no hacerse sus tatuajes?”, comentó el imitador.

Según el joven, posee casi todos los tatuajes de Ney, “tengo algunos de su brazo, tengo los del cuello. Donde más captaron las cámaras, decidí hacer lo mismo. Comencé a tener mucho más trabajo por eso”, agregó. También reveló que ya se encontró en varias ocasiones con su ídolo y que llevan una buena amistad.

Eigon Oliveira se lleva casi todos los tatuajes de Neymar e imita sus gestos. Foto: Instagram sosiadoney

¿Cuánto cobra el doble de Neymar?

Eigon Oliveira está aprovechando su popularidad. Causa furor entre los brasileños y ya es de los ‘influencers’ más conocidos de las redes sociales.

“En el pasado, cobraba 150 dólares por ir a un cumpleaños o hacer apariciones VIP. Los valores han cambiado con los años. Hoy percibo entre 450 y 525 dólares por hacer una secuencia de tres Instagram Stories. Ahora, con la vuelta de los eventos, cobro entre 1000 y 1200 dólares por permanecer de tres a cuatro horas haciendo presencia”, aseguró.