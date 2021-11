Fútbol Libre: PSG vs. Leipzig EN VIVO por Champions League

PSG vs. Leipzig disputan la jornada 4 de la fase de grupos por Champions League hoy miércoles 3 de noviembre. A partir de las 3.00 p. m. (hora peruana), el Red Bull Arena-Leipzig albergará el cotejo, que se podrá ver por ESPN y Star+. El equipo de Mauricio Pochettino no contará con Lionel Messi, pues sufre de una molestia en los isquiotibiales de la pierna izquierda, además de un dolor en la rodilla.

En lo que va de la Liga de Campeones, el astro de Rosario lleva tres goles, que incluyen un doblete justamente ante el Leipzig , en el encuentro de ida que quedó por 3-2 a favor de los parisinos.

¿A qué hora juegan PSG vs. Leipzig?

En territorio peruano, el PSG vs. Leipzig se podrá ver desde las 3.00 p. m.

¿Qué canal transmite el partido PSG vs. Leipzig?

¿Dónde ver PSG vs. Leipzig EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si quieres ver el duelo de PSG vs. Leipzig de forma ONLINE , podrás hacerlo a través de TNT Sports y TNT Sports GO.

Alineación posible de PSG vs. Leipzig

Leipzig : Gulácsi; Simakan, Orbán, Gvardiol; Mukiele, Adams, Kampl, Angeliño; Nkunku, André Silva y Forsberg.