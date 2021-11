Desde el Estadio Malvinas Argentinas, Boca Juniors vs. Argentinos Juniors se enfrentan en vivo vía Fútbol Libre por la semifinal de la Copa Argentina. A partir de las 7.10 p. m. (hora peruana) y 9.10 p. m. (hora argentina), TyC Sports se encargará de transmitir el partido. Los comandados por Battaglia llegan a estas instancias del torneo luego de vencer en la tanda de penales a Patronato . Por su lado, Argentinos Juniors derrotó por 2-1 a San Telmo en cuartos de final.

En Vivo: EN VIVO Boca Juniors vs. Argentinos Juniors vía Fútbol Libre: sigue la transmisión de la Copa Argentina 19:16 Homenaje a Diego Maradona En la previa del partido, la organización del cotejo condecoró a Diego Armando Maradona, quien alguna vez fue jugador de ambos equipos que hoy se enfrentan, Boca Juniors y Argentinos Juniors. Foto: captura de pantalla del partido. 19:09 Vuelve Sebastián Villa a ser titular con la camiseta de Boca Jrs El colombiano, que estuvo inmerso en altercados con el Consejo Directivo del club de Boca Juniors, vuelve a la oncena titular. Román Riquelme, uno de los directivos del club, se refirió a Villa como un profesional.

A pesar de que los xeneizes están en semifinales de Copa Argentina, en la Liga Pro Argentina no pasan por un buen momento: vienen de caer por 1-0 frente a Gimnasia. Esto pese a que jugaron con superioridad numérica en los últimos 30 minutos del enfrentamiento.

¿A qué hora juegan Boca Juniors vs. Argentinos Juniors?

En horario de Argentina, el Boca Juniors vs. Argentinos Juniors se podrá ver desde las 9.10 p. m.

México: 6.10 p. m.

Perú: 7.10 p. m.

Ecuador: 7.10 p. m.

Colombia: 7.10 p. m.

Bolivia: 8.10 p. m.

Venezuela: 8.10 p. m.

Paraguay: 8.10 p. m.

Argentina: 9.10 p. m.

Uruguay: 9.10 p. m.

Brasil: 9.10 p. m.

Chile: 9.10 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Boca Juniors vs. Argentinos Juniors?

Argentina: TyC Sports Play, TyC Sports Argentina

Bolivia: TyC Sports Internacional

Chile: TyC Sports Internacional

Colombia: TyC Sports Internacional

Ecuador: TyC Sports Internacional

Paraguay: TyC Sports Internacional

Perú: TyC Sports Internacional

Uruguay: TyC Sports Internacional

Venezuela: TyC Sports Internacional.

¿Dónde ver Boca Juniors vs. Argentinos Juniors EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si quieres ver el duelo de Boca Juniors vs. Argentinos Juniors de forma ONLINE , podrás hacerlo a través de TNT Sports y TNT Sports GO. También puedes verlo en el servicio streaming de tu cable operador en caso de que tengas contratado TNT Sports: DirecTV GO y Movistar Play. Además, sigue la transmisión ONLINE GRATIS del MINUTO A MINUTO en la página web de La República Deportes.

¿Cómo ver Boca Juniors vs. Argentinos Juniors en Fútbol Libre?

Entra a la web de Fútbol Libre en la barra de direcciones de tu navegador

en la barra de direcciones de tu navegador Busca Boca Juniors vs. Argentinos Juniors

Cierra la publicidad y disfruta del evento.

¿Cómo ver Fútbol Libre por internet gratis?

Para visualizar los choques más destacados de la Copa Argentina, así como de otros torneos, debes ingresar a la siguiente dirección: futbollibre.net. Dentro del portal web, busca el cotejo que deseas observar y escoge uno de los links.

Alineación posible de Boca Juniors vs. Argentinos Juniors

Boca Juniors: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra; Cristian Medina, Esteban Rolón, Agustín Almendra; Edwin Cardona; Norberto Briasco y Luis Vázquez.

Argentinos Juniors: Lanzillota, Mac Allister, Minissale, Quintana, Gómez, Romero, Gómez, Gómez, Florentín, Coronel y Ávalos.