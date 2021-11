Piqué sobre Copa Davis: No tendría problema en hacer el evento en el Bernabéu

Este miércoles 3 de noviembre se llevó a cabo la presentación del plan de la primera edición sostenible de la Copa Davis en Madrid, España. El futbolista Gerard Piqué fue uno de los encargados de abrir el evento al ser el CEO de Kosmos, la empresa organizadora del torneo de tenis que se disputará entre la ciudad española, Innsbruck y Turín.

En una rueda de prensa, el defensa del FC Barcelona habló sobre la importancia de la capital para acoger eventos deportivos de gran envergadura. “ Amo mi ciudad (Barcelona) más que nada, pero siento envidia sana de Madrid, de todo lo que está haciendo. Es un ejemplo para Europa y todo el mundo. Me gustaría que Barcelona estuviese a ese nivel”, afirmó el futbolista.

El jugador catalán también se refirió a la eterna pugna entre su club y el Real Madrid, y que traspasa el plano deportivo. “Hay que alabar a Madrid. Siempre me he sentido como en casa aquí y no lo hago por dinero. Con la rivalidad que hay, me encanta que te reciban hostilmente o con pitidos. Es parte de nuestro trabajo. (…) El Real Madrid es un equipo al que tengo una rivalidad extrema; pero no tendría problema en organizar la Copa Davis en el Bernabéu si tuviera sentido, es complicado”, sostuvo.

Cabe resaltar que Piqué evitó en todo momento referirse a la actual situación de su club y a la posible llegada de Xavi Hernández como técnico.

Nueva faceta

El defensa catalán aprovechó el evento para mostrar una nueva faceta como activista a favor del cuidado del medio ambiente al presentar el plan sostenible para la Copa Davis junto con su organización. El evento impulsará diversas acciones como el uso de códigos QR para evitar el gasto de papel, y la repartición de excedentes alimenticios. Además, en la conferencia se presentó la campaña Reciclar Vidrio Te Lleva a la Davis, en la cual los participantes podrán depositar tres botellas de vidrio en los contenedores distribuidos en la capital española para recibir dos entradas gratuitas al torneo.