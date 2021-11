¿Mensaje para Riquelme?: la contundente frase de Battaglia tras triunfo de Boca Juniors

Boca Juniors venció 1-0 a Argentinos Juniors en la semifinal de la Copa Argentina y obtuvo su clasificación a la última ronda de la competencia. En el juego, estuvieron presentes y fueron titulares los peruanos Luis Advíncula y Carlos Zambrano, quien fue sustituido en el 80′ por una posible lesión.

A pesar de eso, el técnico xeneize, Sebastián Battaglia, estuvo contento con el resultado y por su pase a la final de la competencia. Luego del encuentro, el DT de Boca dejó un curioso comentario para despedirse. “Se lo dedico a los muchachos, mi familia y a la gente que me apoya y realmente me quiere. Creo que eso es con lo que uno se queda. Bueno, me voy. No vaya a ser que se me metan en el vestuario” , dijo.

La frase fue dicha después de que Juan Román Riquelme bajara del bus a los jugadores de Boca Juniors para regresarlos a los camerinos. Ahí hubo una polémica conversación con el plantel, ya que habían perdido de local contra Gimnasia, en el día del cumpleaños de la leyenda argentina Diego Armando Maradona.

Aparte de eso, Battaglia destacó la labor de sus futbolistas al vencer a un rival que consideró complicado. “El partido fue palo y palo. Por momentos no la encontrábamos. En el segundo tiempo, nos acomodamos, hicimos el gol y pudimos ganar. (Fue) un rival muy duro, difícil, que juega muy bien el fútbol”. “Los jugadores se merecen llegar a la final. Hacen un esfuerzo enorme”, continúo.

¿Contra quién jugará la final?

Advíncula y, posiblemente, Zambrano participarán en la final de la Copa Argentina. En aquel duelo, aún falta confirmar al segundo finalista, quien saldrá del enfrentamiento entre Talleres y Godoy Cruz, quienes buscarán su boleto a la final del 12 de noviembre.

El que gane se enfrentará al cuadro xeneize en la primera quincena de diciembre, donde se decidirá al campeón del torneo. El equipo que gane la competencia obtendrá un cupo para la Copa Libertadores 2022, el cual es el objetivo para Boca.