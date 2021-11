AC Milan vs. Porto EN VIVO: cómo y dónde ver el partido de la Champions League

El partido AC Milan vs. Porto se realizará HOY EN VIVO ONLINE GRATIS por la cuarta jornada del Grupo B de la Champions League desde el Estadio San Siro de Milán. La transmisión será EN DIRECTO por internet vía ESPN 2 y Star Plus a partir de las 12.45 p. m. (hora peruana). Las incidencias con fotos, videos y el minuto a minuto las puedes ver a través de La República Deportes.

¿Cómo llega AC Milan ante Porto?

El equipo rossonero se encuentra invicto en la Serie A con diez victorias y un empate, y marcha segundo en la tabla de posiciones con 28 puntos. Sin embargo, en la Liga de Campeones vive otra realidad porque se ubica último en su grupo con cero puntos en tres fechas disputadas, perdió ante todos.

AC Milan derrotó a la Roma en la última fecha de la Serie A de Italia. Foto: AFP

Los dirigidos por Stefano Pioli necesitan sumar un triunfo para seguir con vida en la Champions League e intentar avanzar a la siguiente fase, o en todo caso tratar clasificar a la Europa League. Zlatan Ibrahimovic está totalmente recuperado y va desde el arranque , junto a Brahim Díaz y Theo Hernández, quienes superaron la COVID-19.

¿Cómo llega Porto ante AC Milan?

Porto derrotó al Milan en la jornada anterior en territorio portugués y obtuvo tres puntos, los cuales los metió en la pelea por avanzar a octavos de final del torneo. Con cuatro unidades y en el tercer puesto, un triunfo fuera de casa sería clave para colocarse en los primeros lugares, ya que está igualado en puntaje con el Atlético Madrid, que visita al Liverpool.

El elenco luso suma dos bajas: el primero es Wendell por una lesión en la rodilla y el otro es Matheus Uribe por acumulación de tarjetas amarilla. Asimismo, Iván Marcado está sentido en el tobillo; por lo que aún es duda para el duelo con los italianos.

Luis Díaz marcó el único tanto en el Estadio do Dragão por la fecha 3 del grupo B de la Champions League. Foto: ESPN

AC Milan vs. Porto: ficha del partido

AC Milan vs. Porto Champions League ¿Cuándo juegan? Hoy, miércoles 3 de noviembre ¿Dónde? Estadio San Siro de Milán ¿A qué hora? 12.45 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? ESPN 2 y Star Plus

¿A qué hora juega AC Milan vs. Porto por la Champions League?

Perú: 12.45 p. m.

Colombia: 12.45 p. m.

Ecuador: 12.45 p. m.

Estados Unidos: 12.45 p. m. (ET) / 9.45 a. m. (PT)

México: 12.45 p. m.

Costa Rica: 11.45 a. m.

Bolivia: 1.45 p. m.

Paraguay: 1.45 p. m.

Venezuela: 1.45 p. m.

Chile: 2.45 p. m.

Brasil: 2.45 p. m.

Uruguay: 2.45 p. m.

Argentina: 2.45 p. m.

España: 6.45 p. m.

Italia: 6.45 p. m.

Francia: 6.45 p. m.

Alemania: 6.45 p. m..

¿Dónde ver AC Milan vs. Porto EN VIVO ONLINE GRATIS?

AC Milan vs. Porto en Perú: Star+, ESPN2 Sur

AC Milan vs. Porto en Argentina: ESPN2 Sur, Star+

AC Milan vs. Porto en Bolivia: Star+, ESPN2 Sur

AC Milan vs. Porto en Brasil: HBO Max, Space Brazil

AC Milan vs. Porto en Chile: Fox Sports 1 Chile, ESPN2 Sur, Star+

AC Milan vs. Porto en Colombia: ESPN Andina, Star+

AC Milan vs. Porto en Costa Rica: Star+

AC Milan vs. Porto en Ecuador: ESPN Andina, Star+

AC Milan vs. Porto en Francia: Free, beIN Sports 2, beIN SPORTS CONNECT

AC Milan vs. Porto en Alemania: DAZN2, DAZN

AC Milan vs. Porto en Italia: Amazon Prime Video

AC Milan vs. Porto en México: Cinemax, HBO Max

AC Milan vs. Porto en Paraguay: ESPN2 Sur, Star+

AC Milan vs. Porto en España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2

AC Milan vs. Porto enReino Unido: BTSport.com, BT Sport ESPN, BT Sport App

AC Milan vs. Porto en Estados Unidos: TUDN App, Paramount+, Univision NOW, TUDNxtra, Galavision, TUDN.com

AC Milan vs. Porto en Uruguay: Star+, ESPN2 Sur

AC Milan vs. Porto en Venezuela: Star+, ESPN Andina.

¿Cómo ver AC Milan vs. Porto ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido AC Milan vs. Porto por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el AC Milan vs. Porto?

Para acceder a Star Plus para ver el AC Milan vs. Porto, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Qué es Star Plus?

Star Plus es una plataforma para el contenido de empresas de propiedad de Disney, como ABC, FX, Freeform, Searchlight, 20th Century Studio y 20th Television.

¿Qué contenido tendrá Star Plus?

Star Plus no solo contará con series y películas pertenecientes a la desaparecida Fox, también tendrá contenido deportivo, ya que los suscriptores accederán a ESPN, canal que cuenta con una extensa gama de ligas y campeonatos.

Para los amantes del fútbol, la plataforma transmitirá los encuentros de la Copa Libertadores, Premier League, LaLiga, MLB y NHL. Asimismo, tendrá disponible contenido de rugby, tenis, golf, ciclismo, boxeo, MMA y más deportes.

AC Milan vs. Porto: alineaciones probables

AC Milan : Tatarușanu; Calabria, Tomori, Kjaer, Theo Hernández; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Brahim Díaz, Leao; Ibrahimovic.

Porto : Diogo Costa; João Mário, Mbemba, Pepe, Sanusi; Uribe, Sérgio Oliveira, Díaz, Otávio; Taremi y Evanilson.

¿Dónde se jugará el partido de AC Milan vs. Porto?

El lugar donde se disputará el AC Milan vs. Porto por la cuarta jornada de la fase de grupos de la Champions League es el Estadio San Siro, ubicado en la ciudad de Milán, región de Lombardía, Italia.

¿Cómo ver el partido AC Milan vs. Porto por la Champions League?

Si quieres VER la transmisión del AC Milan vs. Porto EN VIVO por internet, La República Deportes realizará un minuto a minuto con todas las incidencias del compromiso. Además, puedes revisar el resumen de goles al finalizar el cotejo.