¿Cuándo juegan Inter vs. Sheriff EN VIVO y cómo ver la Champions League?

Inter vs. Sheriff EN VIVO se enfrentan este miércoles 3 de noviembre por la cuarta fecha del Grupo D en la Champions League 2021-22. La transmisión del choque irá por la señal de ESPN 2 desde las 3.00 p. m. (horario peruano), pero también cuentas con la opción de seguir la cobertura ONLINE del compromiso, con las formaciones iniciales de ambos equipos, el relato de las mejores jugadas e incidencias, y videos de los goles, a través de La República Deportes.

Inter vs. Sheriff: ficha del partido

Partido Inter vs. Sheriff ¿Cuándo juegan? Miércoles 3 de noviembre ¿A qué hora? 3.00 p. m. (Perú) ¿Dónde? Stadionul Sheriff ¿En qué canal? ESPN 2

¿A qué hora juegan Inter vs. Sheriff?

Si quieres seguir el cotejo Inter vs. Sheriff desde territorio peruano, debes sintonizarlo a partir de las 3.00 p. m.

El moldavo Sheriff Tiraspol vuelve a su fortín de Transnitria con la esperanza de reponerse del tropezón sufrido en la jornada previa ante el Inter de Milán. Precisamente será el equipo italiano el rival a vencer para mantener su gran sueño de clasificar a los octavos de final de la Champions League en su primera participación.

Con el peruano Gustavo Dulanto los 90 minutos, el elenco amarillo y negro no pudo dar el golpe en el Giuseppe Meazza la última fecha y se llevó una derrota por 1-3. Sebastien Thill había anotado el 1-1 parcial luego del tanto inicial de Edin Dzeko, pero Arturo Vidal y Stefan de Vrij aparecieron con toda su jerarquía para sellar el triunfo neroazzurro.

En la tabla de posiciones del Grupo D, el sorprendente conjunto debutante es el líder con seis puntos debido a sus resonantes victorias ante Shakhtar Donetsk y Real Madrid. La escuadra milanesa, por su parte, se ubica en la tercera casilla con dos unidades menos.

Si bien lograr el pase a la siguiente ronda es una posibilidad concreta, Sheriff podría asegurar al menos el premio consuelo de la Europa League siempre que le gane al Inter y Shakhtar no haga lo propio ante el Madrid. De esta manera, sumaría nueve puntos y se volvería inalcanzable para los ucranianos.

¿Dónde ver Inter vs. Sheriff?

En Sudamérica, la transmisión por TV del partido Inter vs. Sheriff irá por cuenta del canal ESPN 2, excepto Chile, donde lo pasará ESPN.

¿Cómo seguir Inter vs. Sheriff ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión por internet del Inter vs. Sheriff, sintoniza las señales de ESPN Play y Star+, servicios de streaming que incluyen entre su programación los encuentros televisados por los canales de la cadena ESPN. En caso de que no tengas acceso a ninguno de ellos, puedes mantenerte informado gracias a la cobertura ONLINE gratis de La República Deportes.

Alineaciones probables de Inter vs. Sheriff

Inter: Samir Handanovič; Milan Škriniar, Stefan De Vrij, Federico Dimarco; Matteo Darmian, Nicolò Barella, Marcelo Brozović, Arturo Vidal, Ivan Perišić; Lautaro Martínez, Edin Džeko. DT: Simone Inzaghi.

Sheriff: Celeadnic; Fernando Costanza, Arboleda, Dulanto, Cristiano; Addo, Thill; Traoré, Kolovos, Castañeda; Bruno Souza. DT: Yury Vernydub.

¿Dónde juegan Inter vs. Sheriff?

El escenario para el enfrentamiento entre Inter vs. Sheriff será el Stadionul Sheriff, también conocido como Sheriff Sports Complex, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Tiraspol.

Pronóstico de Inter vs. Sheriff

Aunque el cuadro moldavo es uno de los equipos revelación de la Champions, los pronósticos de las casas de apuestas dan como favorito en el Inter vs. Sheriff, por muy amplio margen, al club italiano. Los locales pagan hasta 11,50 veces por un triunfo, mientras que el empate alcanza los 6,05 y la victoria neroazzurra se cotiza en un aproximado de 1,32 veces la cantidad apostada.