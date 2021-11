Villarreal vs. Young Boys EN VIVO: hora y canal para ver HOY la Champions League

Villarreal vs. Young Boys EN VIVO se miden por la fecha 4 del Grupo F en la Champions League 2021-22. El duelo se llevará a cabo en el Estadio de la Cerámica a partir de las 3.00 p. m. (hora de Perú) con transmisión a cargo de Star+. También puedes seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes, que te llevará las alineaciones confirmadas, el marcador actualizado con videos de los goles y el resumen con el resultado final de este y otros partidos de hoy.

Villarreal vs. Young Boys: ficha del partido

Partido Villarreal vs. Young Boys ¿Cuándo juegan? Hoy, martes 2 de noviembre ¿A qué hora? 3.00 p. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio de la Cerámica ¿En qué canal? Star+

¿A qué hora juegan Villarreal vs. Young Boys?

Desde Perú, el compromiso entre Villarreal vs. Young Boys se podrá ver a partir de las 3.00 p. m. Consulta la guía de horarios para otros países de la región.

Costa Rica: 2.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

México: 3.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

El español Villarreal, segundo en el Grupo F de la Champions con cuatro unidades, saldrá a conseguir su segunda victoria en la competencia cuando reciba en condición de local al suizo Young Boys, que lo sigue de cerca con tres unidades.

En la jornada previa, ambos clubes se vieron las caras en Berna, donde el Submarino Amarillo dio un golpe de autoridad y se impuso 4-1 con tantos de Yéremi Pino, Gerard Moreno, Alberto Moreno y Samuel Chukwueze.

Para el técnico Unai Emery, la mala noticia es la lesión que tendrá por tiempo indefinido fuera de las canchas a Gerard, así como también la baja por un mes de Juan Foyth a causa de la misma lesión. Su rival; sin embargo, es quien lleva la peor parte, pues cuatro de sus jugadores quedaron descartados por molestias físicas y otros tres en duda.

En su historial contra equipos de Suiza, Villarreal tiene saldo a favor de sus cinco choques, con tres victoria, un empate y una derrota. Young Boys, en tanto, disputó nueve cotejos ante escuadras españolas, con tres ganados, uno empatado y cinco perdidos.

¿En qué canal ver Villarreal vs. Young Boys?

En Sudamérica, solo en Chile (Fox Sports) y Argentina (ESPN Extra) se podrá ver el Villarreal vs. Young Boys por TV. En el resto de países únicamente estará disponible vía Star+.

Argentina: Star+, ESPN Extra

Bolivia: Star+

Brasil: HBO Max

Chile: Fox Sports, Star+

Colombia: Star+

Ecuador: Star+

México: HBO Max

Paraguay: Star+

Perú: Star+

Uruguay: Star+

Venezuela: Star+

Estados Unidos: TUDNxtra, TUDN.com, TUDN App, Paramount+

España: M. Liga de Campeones 2, M. Liga de Campeones 3, LaLiga TV M3 (Bar).

¿Cómo seguir Villarreal vs. Young Boys ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión por internet del Villarreal vs. Young Boys, ingresa a Star+, servicio de streaming que incluye en su programación todos los encuentros de la Champions League. En caso no tengas acceso al mismo, también cuentas con la opción de mantenerte informado a través de la cobertura ONLINE gratis de La República Deportes.

¿Dónde juegan Villarreal vs. Young Boys?

El escenario que albergará el cotejo Villarreal vs. Young Boys será el Estadio de la Cerámica, recinto deportivo ubicado en la ciudad española de Vila-real, propiedad del club español.

Alineaciones probables de Villarreal vs. Young Boys

Villarreal: Rulli; Torres, Albiol, Foyth; Pedraza, Coquelin, Capoue, Parejo, Pino; Groeneveld, Moreno.

Young Boys: Faivre; Ngamaleu, Camara, Lauper, Lefort, Garcia; Aebischer, Martins, Fassnacht; Siebatcheu, Meschack.

Pronóstico de Villarreal vs. Young Boys

Las principales casas de apuestas dan como favorito en este duelo Villarreal vs. Young Boys al Submarino Amarillo, por cuya victoria se paga un promedio de 1,39 veces lo invertido. El empate se cotiza en 5,25 y el triunfo de los suizos en un aproximado de 7,42.