Liverpool vs. Atlético Madrid EN VIVO: a qué hora y dónde ver el duelo de la Champions

Liverpool vs. Atlético Madrid EN VIVO se miden en cotejo válido por la cuarta jornada del grupo B de la Champions League 2021-22. El encuentro está pactado para jugarse desde las 3.00 p. m. (hora peruana).

Liverpool vs. Atlético Madrid: ¿cómo llegan?

El ‘Colchonero’ visitará a Liverpool con hambre de revancha, tras caer derrotado por 3-2 hace dos semanas en un vibrante partido en el Wanda Metropolitano. El equipo del ‘Cholo’ Simeone saldrán a buscar los tres puntos que le permitan mantener sus aspiraciones de lograr el pase a octavos de final de la Liga de Campeones.

Tras disputarse las tres primeras jornadas de la fase de grupos, el equipo rojiblanco marcha en el segundo puesto con cuatro puntos, a cinco puntos de su rival inglés, y empatado con el Oporto, mientras que el Milan cierra la clasificación con tres derrotas.

Simeone va perfilando su tridente en el ataque con el argentino Ángel Correa, el portugués Joao Félix y el uruguayo Luis Suárez. El primero sustituirá al francés Antoine Griezmann, quien se pierde el encuentro por tarjeta roja directa después de golpear con la suela de su botín el rostro del brasileño Firmino en la ida.

La baja del francés se sentirá en el Atlético, pues fue el artífice de un doblete en el duelo anterior, luego que los ingleses empezaron con mucha intensidad, lo que se reflejó con un marcador a favor de 2-0.

En los entrenamientos previos al encuentro de Champions, el ‘Cholo’ ensayó con el ‘Pistolero’ en el centro, flanqueado por Joao Félix por la izquierda y Correa por la derecha.

Con información de AFP.

Liverpool vs. Atlético Madrid: hora

El partido Liverpool vs. Atlético Madrid lo podrás ver a partir de las 3.00 p. m. en territorio peruano. Consulta la siguiente guía de horarios para seguir el duelo desde otros países:

Costa Rica: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Liverpool vs. Atlético Madrid: canal

En Sudamérica, el canal encargado de televisar el cotejo Liverpool vs. Atlético Madrid será Star Plus.

¿Dónde ver Liverpool vs. Atlético Madrid ONLINE GRATIS?

En caso de que quieras seguir la transmisión del partido Liverpool vs. Atlético Madrid por internet desde Perú, debes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming. Otra opción para mantenerte informado de este compromiso es a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver Liverpool vs. Atlético Madrid?

Para acceder a Star Plus y ver el Liverpool vs. Atlético Madrid, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés inscrito, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.