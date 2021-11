Star+ EN VIVO FC Barcelona vs. Dinamo Kiev: ¿cómo ver el duelo por la Champions League?

FC Barcelona vs. Dinamo Kiev EN VIVO se jugará este martes 2 de noviembre por la cuarta jornada del grupo E de la Champions League. El encuentro entre ambas escuadras está pactado para las 3.00 p. m. (hora peruana) y tendrá como escenario el estadio Olímpico de Kiev. El juego contará con la TRANSMISIÓN EN DIRECTO a través de la señal de Star+ vía streaming.

Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE a través de La República Deportes. Aquí encontrarás el minuto a minuto del partido, las alineaciones confirmadas, las incidencias y todos los goles

FC Barcelona vs. Dinamo Kiev: ficha del partido

Partido FC Barcelona vs. Dinamo Kiev ¿Cuándo juegan? Martes 2 de noviembre ¿A qué hora? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Olímpico de Kiev ¿En qué canal? Star+

¿A qué hora juega FC Barcelona vs. Dinamo Kiev?

En territorio peruano, el FC Barcelona vs. Dinamo Kiev se podrá sintonizar a partir de las 3.00 p. m. Revisa aquí el horario según tu ubicación geográfica.

FC Barcelona vs. Dinamo Kiev: la previa

Sin margen de error. Barcelona, que llega en medio de una crisis y varios lesionados, tendrá un duro compromiso ante el Dinamo de Kiev por la cuarta jornada de la Champions League.

Tras la salida de Ronald Koeman, la escuadra catalana no pasó del empate 1-1 ante el Deportivo Alavés por LaLiga Santander y quedó relegado de los primeros lugares. Por otra parte, en el certamen continental los cosas no son tan diferentes para los culés y registraron su peor arranque en la historia.

Luego de las goleadas sufridas ante Bayern Múnich y Benfica, los culés se impusieron ante los ucranianos por 1-0 con gol de Gerard Piqué. Este resultado les dio vida en el torneo y para el duelo de revancha no podrán contar contar con algunos jugadores. El central español de 34 años y Sergio ‘Kun’ Agüero quedaron descartados por lesión.

En el caso de los locales, su situación en la Liga de Campeones es similar. Con un punto en tres fechas, los dirigidos por Mircea Lucescu tienen la obligación de derrotar al equipo de Sergi Barjuan para no despedirse de la competición.

Tabla de posiciones Grupo E

¿Qué canal transmite el partido FC Barcelona vs. Dinamo Kiev?

FC Barcelona vs. Dinamo Kiev: posibles alineaciones

Dinamo Kiev: Bushchan; Kedziora, Zabarnyi, Sirota, Mykolenko, Shaparenko, Sydorchuk; De Pena, Buyalskyi, Tsygankov, Supryaga. DT: Mircea Lucescu.

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Mingueza, Lenglet, Jordi Alba; Gavi, Busquets, Nico González, Dest, Memphis, Luuk de Jong. DT: Sergi Barjuan.

¿Dónde se jugará el partido FC Barcelona vs. Dinamo Kiev?

El FC Barcelona vs. Dinamo Kiev se jugará en el estadio Olímpico de Kiev, recinto ubicado en la ciudad de Kiev, Ucrania.