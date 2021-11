HOY Sevilla vs Lille por ESPN: EN VIVO partido por el Grupo G de la Champions League

EN VIVO Sevilla vs Lille ONLINE GRATIS se juega este martes 2 de noviembre por la Fecha 4 del Grupo G de la Champions League. El encuentro será en el Estadio Sánchez-Pizjuán (España) y está pactado para las 3.00 p. m. (hora peruana). El juego será trasmitido EN VIVO Y DIRECTO a través de la señal de ESPN. Además, podrás seguir la cobertura ONLINE a través de La República Deportes. Aquí encontrarás el minuto a minuto del partido, las alineaciones confirmadas, las incidencias y todos los goles.

Sevilla vs. Lille: posibles alineaciones

Sevilla: Yassine Bounou; Jesús Navas, Jules Koundé, Diego Carlos, Marcos Acuña; Ivan Rakitic, Fernando, Joan Jordán; Erik Lamela, Youssef En-Nesyri y Lucas Ocampos.

Lille: Ivo Grbic; Mehmet Zeki Celik, José Fonte, Tiago Djaló, Reinildo; Jonathan Ikoné, Renato Sanches, Bejamin André, Angel Gomes; Burak Yilmaz y Jonathan David.

Tabla de posiciones Grupo G- Champions League

Sevilla vs. Lille: ficha del partido

Partido Sevilla vs. Lille ¿Cuándo juegan? Martes 2 de noviembre ¿A qué hora? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Sánchez-Pizjuán (España) ¿En qué canal? ESPN y Star +

¿A qué hora juegan Sevilla vs. Lille?

La transmisión del cotejo entre Sevilla vs. Lille EN VIVO empezará a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana). A continuación, los horarios de acuerdo a tu ubicación:

México: 3.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Italia: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmite el Sevilla vs. Lille?

El encuentro Sevilla vs. Lille irá por la señal de ESPN y Star + en territorio peruano. Conoce qué canales sintonizar, según el país en el que te encuentres.

Perú: ESPN y Star+

Argentina: Star+

Bolivia: Star+

Brasil: HBO Max

Chile: Star+

Colombia: Star+

Ecuador: Star+

México: HBO Max, Cinemax

Paraguay: Star+

España: Movistar Liga de Campeones 1, Movistar+

Uruguay: Star+

Venezuela: Star+.

Sevilla vs. Lille: ¿qué canal es ESPN?

Satélite

Movistar TV: 483 (SD) y 884 (HD)

Claro TV: 36 (SD) y 1711 (HD).

Cable

Movistar TV: 504 (SD) y 740 (HD)

DirecTV: 621 (SD) y 1621 (HD)

Claro TV: 65 (SD) y 523 (HD).

¿Dónde ver Sevilla vs. Lille vía ESPN en Sudamérica?

Si quieres ver el Sevilla vs. Lille por la señal de ESPN, sintoniza los siguientes canales de acuerdo al operador de TV paga que tengas contratado:

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

¿Dónde ver Sevilla vs. Lille ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Sevilla vs. Lille, puedes ingresar al portal de Star+ y acceder a tu usuario y contraseña para ver el contenido desde el dispositivo móvil con el que te encuentres (PC, celulares o tablet). En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este choque vía La República Deportes.