García Pye sobre convocar a otros jugadores: “No creo que haya inconveniente”

Antonio García Pye, gerente de la selección peruana, brindó una entrevista al medio local radio Ovación y habló sobre la sanción que la FIFA le colocó a la Blanquirroja por las pifias realizadas durante el himno nacional de Chile en el enfrentamiento por las Eliminatorias Qatar 2022. Además, el directivo comentó sobre los próximos duelos en las clasificatorias.

“No conozco los detalles específicos. Sé que se abrió un expediente después del partido con Chile y que se trató de presentar algunos atenuantes. Más allá de eso, no conozco, sin embargo igual esperemos que no sea tan complicada esta situación. Eso sí, queda como lección para la gente que siempre nos apoya que ese día algunos no se portaron muy bien”, declaró García.

La sanción impuesta por la FIFA menciona que la Bicolor deberá pagar una multa de 20.000 francos y que tendrá una partido con aforo reducido. Esto implicaría que la cantidad de espectadores, que ya está disminuida por los protocolos de bioseguridad, sea menor por la falta cometida por los fanáticos.

Además, acerca de si hay oportunidad de convocar a otros futbolistas que no fueron llamados por Ricardo Gareca para la fecha doble de noviembre, el directivo mencionó que sí existe la posibilidad de que alguien más pueda ser tomado en cuenta.

“Se enviaron 24 cartas, de las cuales 17 jugadores fueron citados. Más allá de ello, si el comando técnico de la selección ve por conveniente citar a algún jugador, nosotros solicitamos al club del exterior, gestionamos los pasajes. No creo que haya inconveniente para que pueda llegar”, afirmó García Pye.

Además, con respecto a los recientes casos de contagio en Alianza Lima, el gerente indicó que “ayer (lunes) todos los que estamos involucrados con la selección pasamos por la prueba de descarte. Acá todos los jugadores están vacunados, aunque eso tampoco impide el contagio. Por ello el cuidado tiene que ser permanente para todos”, reconoció.