Carlo Ancelotti: “El equipo va a darlo todo y no falla mentalmente ante este tipo de partidos”

El Real Madrid se medirá ante el Shakthar Donetsk por la cuarta jornada de la UEFA Champions League. En el Santiago Bernabéu, intentarán quedarse con los tres puntos frente al conjunto ucraniano al que vencieron en la fecha anterior en Ucrania por 0-5 con destacada actuación de Vinicius, quien marcó un gran doblete. Los madridistas tienen la misma cantidad de puntos que el Sheriff Tiraspol en el Grupo D, con seis unidades cada uno.

Los merengues llegan motivados luego de derrotar al Elche por 2-1 en LaLiga Santander. Este martes 2 de noviembre, Carlo Ancelotti compareció en rueda de prensa y habló de la importancia del compromiso ante el Shakthar, que se ubica último en el cuadro tras cosechar solo un punto.

“Es un partido muy importante. Ganar o perder hace que cambie mucho la situación. Perder un partido como este significaría ganar los siguientes dos y nos complica la vida. En cambio, ganar significaría que estaríamos muy cerca de la clasificación, que es el primer objetivo de la primera parte de la temporada. El equipo va a darlo todo y no falla mentalmente ante este tipo de partidos”, se puede leer en el portal web del propio club.

Además, el estratega italiano comentó sobre la suplencia de Eden Hazard y señaló en que en cualquier momento el belga puede aparecer como titular, utilizando como ejemplo a Mariano Díaz, quien fue titular en el último duelo por la liga española ante la ausencia de Karim Benzema.

“Está entrenando bien y no se va a desenganchar mentalmente. Tengo fe en los jugadores que juegan menos. El momento va a llegar. ¿Quién pensaba que iba a llegar el momento de Mariano? No había jugado ni un minuto en la temporada, ahora lo ha hecho y ha disfrutado mucho. Ha demostrado profesionalidad como la tiene Hazard y los demás jugadores que no están jugando”, dijo Ancelotti.

Tabla de posiciones Grupo D - Champions League