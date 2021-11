Dani Carvajal sobre el Real Madrid: “Es capaz de ganar a cualquier equipo del mundo”

Todo va quedando listo para el partido que sostendrán Real Madrid y Shaktar en el Santiago Bernabéu por jornada 4 de la Liga de Campeones. El equipo español necesita ganar si desea ser el líder del Grupo D, el cual comparte con el sorprendente Sheriff Tiraspol, con seis unidades. Previo a este encuentro, el lateral merengue Dani Carvajal declaró a los medios de comunicación.

El futbolista de la selección española indicó que el equipo está concentrado en ganar, no solo porque juegan en casa, sino también porque se consideran favoritos.

“El Madrid es capaz de ganar a cualquier equipo del mundo. Si no nos dan (ser favoritos), es su problema. Pensamos en ser primeros de grupo y en sumar de tres en tres en la Liga y dentro de unos meses veremos por qué luchamos” , afirmó en conferencia de prensa.

El Real Madrid vs. Shakhtar Donetsk se jugará en el Estadio Santiago Bernabéu. Foto: EFE

En esta misma línea, Dani Carvajal analizó al equipo ucraniano, quien está obligado a ganar si desea continuar con vida en la presente Champions League.

“Habrá que ver cómo plantean el partido. Los rivales suenen esperarnos más atrás, pero tienen necesidad de puntos. No creo que sean demasiado contemplativos a la hora de jugar. Intentaremos llevar la iniciativa”, precisó

Por otra parte, el futbolista del Real Madrid se refirió sobre la situación de su excompañero de equipo Sergio Ramos, que en las últimas horas ha sido noticia por una posible desvinculación con su actual club, Paris Saint-German.

“Me puedo sentir un poco identificado con lo que está pasando. Él es quien quiere estar cuanto antes, el primero. Me cuesta creer lo que se dice. No se puede dudar de su profesionalidad. No creo que el PSG vaya a hacer algo como rescindir el contrato. Yo le recibo con los brazos abiertos aquí y en mi casa”, sostuvo.

Tabla de Grupo D - Champions League