Cristiano Ronaldo: “No he venido de vacaciones, he vuelto para ganar títulos”

Amor incondicional. El retorno de Cristiano Ronaldo al Manchester United fue uno de los acontecimientos más importantes de la presente temporada y generó una algarabía entre los fanáticos del club. A pesar de los últimos resultados, y los cuestionamientos que recaen sobre el entrenador, el exjugador del Real Madrid logró ser determinante en sus primeros cotejos y mencionó cuáles son sus principales objetivos en la institución.

“Estoy aquí para ayudar al club a ganar títulos, a los jugadores, porque amo a este club, todo el mundo lo sabe, por eso he vuelto. No he venido de vacaciones, he vuelto para ganar títulos, si es posible. Y si todos pensamos así, creo que será posible. En mi opinión, lo más importante en el fútbol es ganar títulos. Y creo que el United debe pensar de esta forma”, sostuvo el luso en diálogo con DAZN.

Cristiano Ronaldo marcó un doblete ante el Tottenham por la Premier League. Foto: Manchester United

A su vez, aprovechó para pronunciarse sobre su retorno a los red devils tras 12 años y cómo fueron sus primeros meses en Old Trafford. “Estoy muy feliz de estar aquí, en Manchester. Hace ya dos meses que llegué y estoy bien. Aún me estoy adaptando: otro idioma, otro fútbol, la Premier, jugadores nuevos, un sistema diferente, el tiempo... Pero de momento está yendo bien”, precisó.

Más allá de la característica disciplina que tiene el futbolista de 36 años, el máximo artillero a nivel de selecciones sabe que la edad es un factor importante y se manifestó en relación a los cambios que sufrió tras su alejamiento de la Premier League.

“Como jugador he cambiado, por supuesto. Jugaba más como extremo, era más rápido, regateaba más y ahora mido más mis objetivos. Guardo la energía para los momentos adecuados en los que matar el partido. La experiencia en el juego te hace decidir mejor, pero dentro de mí tengo la misma hambre de títulos. Sigo motivado, tengo ganas de aprender y de ganar títulos, esa es mi mentalidad”, añadió.

Recordemos que luego de la goleada sufrida ante el Liverpool, se especuló mucho con la salida de Ole Gunnar Solskjaer y el plantel fue blanco de las críticas por el nivel mostrado. En su última presentación lograron derrotar al Tottenham y esperan seguir por este camino en su visita a Italia por la Liga de Campeones.

¿Cuándo, dónde y a qué hora jugarán Manchester United vs. Atalanta?

Manchester United vs. Atalanta se jugará HOY, martes 2 de noviembre, a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana). El duelo corresponde a la fecha 4 del grupo F de la Champions League y tendrá como sede el Estadio Atleti Azzurri d’Italia.

Tabla de posiciones Grupo F