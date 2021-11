Ver partido Malmö FF vs. Chelsea EN VIVO HOY: horario del duelo por Champions League

Malmö vs. Chelsea EN VIVO se enfrentan a partir de las 12.45 p. m. (hora de Perú) por la jornada 4 de la Champions League 2021-22. El cotejo serpa televisado por la señal de ESPN y transmitido vía Star+ en streaming. Para que no te pierdas la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy, con las formaciones iniciales, marcador actualizado minuto a minuto y recopilación en video de los goles, ingresa a La República Deportes

Malmö vs. Chelsea: ficha del partido

Partido Malmö vs. Chelsea ¿Cuándo juegan? Martes 2 de noviembre ¿A qué hora? 12.45 p. m. (Perú) ¿Dónde? Eleda Stadion ¿En qué canal? ESPN

¿A qué hora juegan Malmö vs. Chelsea?

Desde territorio peruano, el encuentro Malmö vs. Chelsea se podrá ver a partir de las 12.45 p. m. Consulta los horarios del compromiso para otros países de la región.

Perú: 12.45 p. m.

Colombia: 12.45 p. m.

Ecuador: 12.45 p. m.

Estados Unidos: 12.45 p. m. (ET)

México: 12.45 p. m.

Bolivia: 1.45 p. m.

Paraguay: 1.45 p. m.

Venezuela: 1.45 p. m.

Chile: 2.45 p. m.

Brasil: 2.45 p. m.

Argentina: 2.45 p. m.

Uruguay: 2.45 p. m.

España: 7.45 p. m.

El modesto Malmö tratará de lavarse la cara luego de la humillante derrota en su visita al Chelsea por la última jornada de la Champions League. Frente al mismo rival, pero esta vez en Suecia, los nórdicos urgen de un triunfo para no despedirse del torneo, o al menos para tener opciones de pelear por el premio consuelo del pase a la Europa League.

El cuadro blue fue implacable en Londres y le propinó un 4-0 a los celestes con goles de Andreas Christensen, Kai Havertz y un doblete de Jorginho. La mala noticia fue la lesión de sus delanteros Romelu Lukaku y Timo Werner, quienes no podrán estar para este duelo.

El club del peruano Sergio Peña, en tanto, es colero absoluto del Grupo H con cero puntos y la peor diferencia de gol de todo el certamen (-11). Una nueva caída lo dejará fuera de carrera por uno de los dos boletos a octavos de final, de la misma forma que un empate significará su despedida.

Chelsea y Malmö se han enfrentado tres veces por torneos oficiales de la UEFA, y en las tres oportunidades los ingleses se impusieron. Para empeorar sus posibilidades, en los tres primeros partidos de la presente edición, los suecos no han podido anotar gol alguno.

¿Qué canal transmite Malmö vs. Chelsea?

El canal encargado de televisar el Malmö vs. Chelsea para Sudamérica será ESPN.

Argentina: Star+, ESPN

Bolivia: ESPN, Star+

Brasil: Star+, Fox Sports Web, Fox Sports App, NOW NET e Claro, FOX Sports 1 Brasil

Chile: ESPN, Star+

Colombia: ESPN, Star+

Ecuador: ESPN, Star+

México: Fanatiz Mexico

Paraguay: ESPN, Star+

Perú: ESPN, Star+

Estados Unidos: TyC Sports Internacional, PrendeTV, Paramount+

Uruguay: ESPN, Star+

Venezuela: ESPN, Star+.

¿Cómo seguir Malmö vs. Chelsea ONLINE?

Para que no te pierdas el duelo Malmö vs. Chelsea por internet, sintoniza las señales de ESPN Play y Star+, servicios de streaming que incluyen en su programación los encuentros televisados por la cadena ESPN. Si no tienes acceso a ninguno de ellos, también cuentas con la opción de mantenerte informado a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juegan Malmö vs. Chelsea?

El escenario que acogerá el enfrentamiento Malmö vs. Chelsea será el Eleda Stadion, recinto deportivo ubicado en la localidad sueca de Malmö y propiedad del equipo del mismo nombre.

Alineaciones probables de Malmö vs. Chelsea

Malmö: Dahlin; Moisander, Nielsen, Brorsson; Larsson, Innocent, Rakip, Christiansen, Berget; Colak y Birmancevic.

Chelsea: Arrizabalaga; Christensen, Silva, Sarr; Hudson-Odoi, Kanté, Jorginho, Alonso; Havertz, Mount y Werner.

Historial de Malmö vs. Chelsea

Chelsea 4-0 Malmö | 20.10.21

Chelsea 3-0 Malmö | 21.02.19

Malmö 1-2 Chelsea | 14.02.19.

Pronóstico de Malmö vs. Chelsea

Las previsiones de las principales casas de apuestas para este Malmö vs. Chelsea dan como amplio favorito al equipo inglés, que paga apenas 1,23 por su triunfo ante los 15,00 que alcanza la victoria sueca. El empate también alcanza una interesante cuota de 6,35 veces lo apostado en promedio.