Lionel Messi rompió su silencio

Por: Mariano López V.

No es usual que Lionel Messi dé entrevistas, y menos en la intimidad de su hogar. El diario Sport de España tuvo la dicha de viajar a París y conversar mano a mano con el ‘10′, que, de a pocos, se va a acostumbrando a su nuevo equipo, el PSG, y a una nueva vida fuera de Barcelona. Como era de esperarse, el argentino habló de todo: su salida del ‘Barza’, la actualidad del cuadro ‘culé’, sus sueños cumplidos con la selección argentina y lo que le depara el futuro.

Antes de dejar Barcelona, se dudó mucho sobre la predisposición económica de Messi para seguir en el club. El ahora atacante parisino se encargó de despejar todas las dudas, asegurando que hizo todo lo que estaba a su alcance. Incluso más. “Se me pidió que me rebajará el sueldo en un 50% y lo hice sin problema. Estábamos en disposición de ayudar más al club. Las ganas y el deseo mío y de mi familia era quedarnos en Barcelona, pero nunca se me pidió que jugara gratis. Me dolieron las palabras de Laporta, estaban fuera de lugar”, afirmó.

Aunque esté lejos de tierras catalanas, donde pasó casi toda su vida, el rosarino se mantiene al tanto de todos los partidos de su exequipo. “Aparecieron chicos importantes y muy buenos, como es el caso de Gavi. El regreso del ‘Kun’ y Dembélé será una gran ayuda. El ‘Barza’ siempre va a pelear por la liga y todos los objetivos porque es uno de los mejores equipos del mundo”, añadió Lio.

Si bien reflexiona sobre el pasado, también mira hacia delante. La ‘Pulga’ se proyecta con optimismo a diciembre del 2022, mes en el que comenzará el Mundial de Qatar. “La ilusión es grande para lo que viene. Venimos de ganar la Copa América después de buscarla durante tanto tiempo. Todavía nos falta para ser uno de los grandes candidatos. Vamos por buen camino, el ganar ayuda mucho y nos hará crecer más. ¿Con el PSG? Vine para ganar la Champions”, señaló. Consultado respecto a su futuro y el posible retiro del fútbol luego del Mundial, el argentino aseguró que eso todavía no atraviesa su mente. “Pasará lo que tenga que pasar”.

Lionel Messi, PSG

El dato

Ya está. Lionel, el más ganador del Balón de Oro (seis), le restó importancia a dicho reconocimiento. “El séptimo sería una locura por lo que significa. Si no se da, no pasa nada”, dijo.