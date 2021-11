Lakers vs. Rockets EN VIVO por la jornada 8 de la temporada regular del NBA

Lakers vs. Rockets HOY por la fecha 8 de la NBA. El encuentro se dará en el Staples Center de Los Ángeles y está pactado para las 9.30 p. m. (hora peruana). El partido será trasmitido EN VIVO Y EN DIRECTO vía streaming por la señal de NBA League Pass.

Otra opción para sintonizar el compromiso es gracias a la cobertura GRATIS ONLINE del MINUTO A MINUTO en la web de La República Deportes, donde encontrarás las incidencias del encuentro.

Lakers vs. Rockets: ficha del partido

Partido Lakers vs. Rockets Fecha Martes 2 de noviembre Hora 9.30 p. m. (hora peruana) Canal NBA League Pass Estadio Staples Center

¿A qué hora juega Lakers vs. Rockets por la NBA?

El enfrentamiento entre Lakers vs. Rockets se jugará desde las 9.30 p. m. en el territorio peruano. Consulta la guía de horarios según tu ubicación geográfica:

Perú: 9.30 p. m.

Colombia: 9.30 p. m.

Ecuador: 9.30 p. m.

Estados Unidos: 9.30 p. m. (ET) / 6.30 p. m. (PT)

México: 9.30 p. m.

Costa Rica: 8.30 p. m.

Bolivia: 10.30 p. m.

Paraguay: 10.30 p. m.

Venezuela: 10.30 p. m.

Chile: 11.30 p. m.

Brasil: 11.30 p. m.

Argentina: 11.30 p. m.

Uruguay: 11.30 p. m.

España: 4.30 a. m. (sábado 30)

Lakers vs. Rockets: últimos enfrentamientos

Fecha Partido 31/10/2021 Lakers 95-85 Rockets 12/05/2021 Lakers 124-122 Rockets 12/01/2021 Rockets 100-117 Lakers 10/01/2021 Rockets 102-120 Lakers

¿Dónde ver Lakers vs. Rockets en Sudamérica?

Para que no te pierdas la transmisión del Lakers vs. Rockets, puedes ingresar al portal de NBA League Pass e ingresar tu usuario y contraseña para acceder el contenido desde el dispositivo móvil con el que te encuentres (PC, celulares, tablet). En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este choque vía La República Deportes.

¿Cómo registrarse en la NBA League Pass?

Abre el NBA Channel.

Ve a Configuración o a la página Detalles del partido del encuentro que quieres ver .

Selecciona la opción Suscribirse.

Elige el paquete que te gustaría comprar.

Sigue las instrucciones en pantalla.

¿Dónde jugaran Lakers vs. Rockets por la NBA?

Lakers vs. Rockets se enfrentan por la fecha 8 de la Temporada Regular de la NBA en el Staples Center de la ciudad de Los Ángeles.